Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Чи може особа представляти юрособу, якщо є обмеження повноважень в ЄДР — постанова ОП КАС ВС

14:03, 16 жовтня 2024
Обмеження в ЄДР повноважень особи, яка вчиняє дії від імені юридичної особи, не спростовує можливості діяти такій особі в порядку самопредставництва від імені юридичної особи – ОП КАС ВС.
Чи може особа представляти юрособу, якщо є обмеження повноважень в ЄДР — постанова ОП КАС ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обмеження повноважень у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (зокрема, щодо права відмови, відкликання, визнання позову, відмови, відкликання апеляційних, касаційних скарг тощо) особи (працівника), яка вчиняє дії від імені юридичної особи, не спростовує можливості діяти такій особі в порядку самопредставництва від імені юридичної особи (суб’єкта владних повноважень).

Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі об’єднаної палати Касаційного адміністративного суду у справі від 11 вересня 2024 року № 440/14831/23 (адміністративне провадження № К/990/12289/24).

У справі, що розглядалася, суд апеляційної інстанції повернув апеляційну скаргу ДПС України з покликанням на те, що підписант апеляційної скарги діяв в інтересах територіального органу ДПС не в порядку самопредставництва, оскільки в наданій копії витягу його повноваження обмежені в частині права відмови, відкликання, визнання позову, відмови, відкликання апеляційних, касаційних скарг.

За результатами розгляду справи ОП КАС ВС зазначила, що з аналізу ст. 55 КАС України вбачається, що учасники справи та особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, можуть брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Юридична особа, суб’єкт владних повноважень, який не є юридичною особою, Держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада беруть участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу (тільки для юридичних осіб, у яких створений такий орган), іншу особу, уповноважену діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту); юридична особа, суб’єкт владних повноважень, який не є юридичною особою, Держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада можуть брати участь у справі також через представника.

Адміністративний суд, для підтвердження повноважень особи на участь у судовому процесі через самопредставництво або через представника, має право вимагати тільки ті документи, які визначені у ст. 55 КАС України (для підтвердження повноважень по самопредставництву) або ст. 59 КАС України (для підтвердження повноважень представника).

Проте суд не має права відмовляти в доступі до правосуддя, якщо з поданих учасником справи або його представником документів можна встановити вид участі в судовому процесі та повноваження такої особи.

Наявність певних обмежень щодо обсягу дій під час самопредставництва юридичної особи (наприклад, права на укладення мирової угоди, яке може бути зарезервоване виключно за керівником юридичної особи) не позбавляє можливості здійснювати самопредставництво юридичної особи належно уповноваженою особою [членом керівного органу чи працівником, якому статутом, положенням чи іншим нормативним (не разовим) документом надано постійне повноваження представляти юридичну особу в зовнішніх відносинах].

Особа, яка бере участь у судовому процесі через самопредставництво, не позбавлена права додатково подати інші документи до тих, які визначені у ст. 55 КАС України, у тому числі й витяг з ЄДР.

Колегія суддів не погоджується з висновком апеляційного суду, оскільки в матеріалах справи містяться документи на підтвердження повноважень представника, що подавалися до суду першої інстанції, а саме: сформована за допомогою підсистеми «Електронний суд» довіреність; копії витягів з ЄДР, наказу ДПС України, яким затверджено перелік осіб, які беруть участь у судових справах та вчиняють дії в усіх судах України в інтересах та від імені ДПС, територіальних органів ДПС, без окремого доручення керівника.

Ураховуючи наведені норми та обставини справи, КАС ВС дійшов висновку про достатність доказів на підтвердження повноважень представника представляти ГУ ДПС в адміністративному судочинстві, підписувати процесуальні документи, зокрема апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції у цій справі в порядку самопредставництва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна пропонує США і ЄС угоду щодо використання потенціалу природних ресурсів України, а також після війни замістити військові контингенти США у Європі українськими бійцями – Володимир Зеленський

Україна пропонує США та ЄС укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу – Володимир Зеленський.

Нотаріуси не набудуть статусу податкових агентів внаслідок прийняття закону про підвищення податків

Нотаріуси будуть подавати податковій не податковий розрахунок, а лише відповідну інформацію про посвідчені договори.

Позика ЄС Україні у 35 млрд євро є регресною і містить ризик, що її доведеться повертати – Politico

На відміну від механізму, запропонованого спочатку G7, нинішня позика ЄС для України запланована як регресна.

Суддя подала позов проти голови суду, бо її не відпустили на конференцію – рішення ухвалив суд

Унікальний позов щодо проблеми відряджень суддів у робочий час на конференції та семінари розглянули у Донецькій області.

Для моніторингу грантових проектів створять відкритий Реєстр проектів і програм міжнародної технічної допомоги – Кабмін

Метою створення відкритого Реєстру проектів і програм міжнародної технічної допомоги є автоматизація процесу залучення та використання донорської допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів і акредитації виконавців.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду