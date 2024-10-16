Чи може особа представляти юрособу, якщо є обмеження повноважень в ЄДР — постанова ОП КАС ВС

Обмеження в ЄДР повноважень особи, яка вчиняє дії від імені юридичної особи, не спростовує можливості діяти такій особі в порядку самопредставництва від імені юридичної особи – ОП КАС ВС.

Обмеження повноважень у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (зокрема, щодо права відмови, відкликання, визнання позову, відмови, відкликання апеляційних, касаційних скарг тощо) особи (працівника), яка вчиняє дії від імені юридичної особи, не спростовує можливості діяти такій особі в порядку самопредставництва від імені юридичної особи (суб’єкта владних повноважень).

Такого висновку дійшов Верховний Суд у складі об’єднаної палати Касаційного адміністративного суду у справі від 11 вересня 2024 року № 440/14831/23 (адміністративне провадження № К/990/12289/24).

У справі, що розглядалася, суд апеляційної інстанції повернув апеляційну скаргу ДПС України з покликанням на те, що підписант апеляційної скарги діяв в інтересах територіального органу ДПС не в порядку самопредставництва, оскільки в наданій копії витягу його повноваження обмежені в частині права відмови, відкликання, визнання позову, відмови, відкликання апеляційних, касаційних скарг.

За результатами розгляду справи ОП КАС ВС зазначила, що з аналізу ст. 55 КАС України вбачається, що учасники справи та особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, можуть брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Юридична особа, суб’єкт владних повноважень, який не є юридичною особою, Держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада беруть участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу (тільки для юридичних осіб, у яких створений такий орган), іншу особу, уповноважену діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту); юридична особа, суб’єкт владних повноважень, який не є юридичною особою, Держава, Автономна Республіка Крим, територіальна громада можуть брати участь у справі також через представника.

Адміністративний суд, для підтвердження повноважень особи на участь у судовому процесі через самопредставництво або через представника, має право вимагати тільки ті документи, які визначені у ст. 55 КАС України (для підтвердження повноважень по самопредставництву) або ст. 59 КАС України (для підтвердження повноважень представника).

Проте суд не має права відмовляти в доступі до правосуддя, якщо з поданих учасником справи або його представником документів можна встановити вид участі в судовому процесі та повноваження такої особи.

Наявність певних обмежень щодо обсягу дій під час самопредставництва юридичної особи (наприклад, права на укладення мирової угоди, яке може бути зарезервоване виключно за керівником юридичної особи) не позбавляє можливості здійснювати самопредставництво юридичної особи належно уповноваженою особою [членом керівного органу чи працівником, якому статутом, положенням чи іншим нормативним (не разовим) документом надано постійне повноваження представляти юридичну особу в зовнішніх відносинах].

Особа, яка бере участь у судовому процесі через самопредставництво, не позбавлена права додатково подати інші документи до тих, які визначені у ст. 55 КАС України, у тому числі й витяг з ЄДР.

Колегія суддів не погоджується з висновком апеляційного суду, оскільки в матеріалах справи містяться документи на підтвердження повноважень представника, що подавалися до суду першої інстанції, а саме: сформована за допомогою підсистеми «Електронний суд» довіреність; копії витягів з ЄДР, наказу ДПС України, яким затверджено перелік осіб, які беруть участь у судових справах та вчиняють дії в усіх судах України в інтересах та від імені ДПС, територіальних органів ДПС, без окремого доручення керівника.

Ураховуючи наведені норми та обставини справи, КАС ВС дійшов висновку про достатність доказів на підтвердження повноважень представника представляти ГУ ДПС в адміністративному судочинстві, підписувати процесуальні документи, зокрема апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції у цій справі в порядку самопредставництва.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.