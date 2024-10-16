На Київщині троє працівників навчального закладу за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації

Вони оформлювали чоловіків нібито на навчання в аспірантуру.

На Київщині правоохоронці викрили трьох працівників навчального закладу, які за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати мобілізації. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, з січня 2024 року заступник директора навчального закладу разом зі своїми співробітниками допомагали військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Вони оформлювали чоловіків нібито на навчання в аспірантуру. Такі «послуги» коштували їм від 5 до 10 тис доларів.

Правоохоронці зафіксували більше 50 таких фактів.

Під час проведення обшуків у підозрюваних виявили та вилучили посвідчення аспірантів, списки військовозобов’язаних, а також записи про суми отриманих грошових коштів.

Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі організатору схеми обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави, ще двом підозрюваним – домашній арешт.

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