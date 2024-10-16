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В Киевской области трое работников учебного заведения за деньги помогали военнообязанным избегать мобилизации

18:56, 16 октября 2024
Они оформляли мужчин якобы для обучения в аспирантуру.
В Киевской области трое работников учебного заведения за деньги помогали военнообязанным избегать мобилизации
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В Киевской области правоохранители разоблачили трех работников учебного заведения, которые за деньги помогали военнообязанным избегать мобилизации. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, с января 2024 заместитель директора учебного заведения вместе со своими сотрудниками помогали военнообязанным избежать мобилизации. Они оформляли мужчин якобы для обучения в аспирантуру. Такие «услуги» стоили им от 5 до 10 тысяч долларов.

Правоохранители зафиксировали более 50-ти таких фактов.

В ходе обысков у подозреваемых обнаружили и изъяли удостоверения аспирантов, списки военнообязанных, а также записи о суммах полученных денежных средств.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас организатору схемы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, еще двум подозреваемым – домашний арест.

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