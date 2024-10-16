Україна пропонує США і ЄС угоду щодо використання потенціалу природних ресурсів України, а також після війни замістити військові контингенти США у Європі українськими бійцями – Володимир Зеленський

Україна пропонує США та ЄС укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу – Володимир Зеленський.

Один з пунктів Плану перемоги, який презентував Президент Володимир Зеленський 16 жовтня у парламенті, стосується використання стратегічного економічного потенціалу України.

Як вказав Президент, «в Україні зосереджені природні ресурси, і зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів США. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ».

«Поклади критичних ресурсів в Україні разом із глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей Росії у війні.

Це можливість Сполучених Штатів та наших партнерів у G7 працювати з Україною – союзницею, яка може забезпечити на інвестицію прибуток.

Економічний пункт нашої стратегії має таємний додаток, який передається лише визначеним партнерам.

Україна пропонує США разом із визначеними партнерами, зокрема це Євросоюз, частиною якого Україна – буде, та з іншими партнерами у світі, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу» - підкреслив Володимир Зеленський.

«Це угода, що органічно доповнить та посилить наявну систему економічного тиску на Росію, а саме – усі наявні санкції проти Росії, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту в Росію та інші заходи тиску» - зазначив він.

Крім того, План перемоги містить п’ятий пункт, розрахований на післявоєнний час – це заміщення військових контингентів армії США, які дислоковані у Європі, українськими підрозділами.

«Після цієї війни Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Це люди – наші воїни, які володітимуть реальним досвідом сучасної війни, успішним досвідом застосування західної зброї та різнобічним досвідом взаємодії з військовими НАТО.

Цей український досвід має бути використаний для зміцнення оборони НАТО та гарантування безпеки у Європі. Це достойна місія для наших героїв.

Передбачаємо у разі згоди партнерів заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, які дислоковані у Європі, українськими підрозділами. Після війни.

І я вдячний кожному партнеру – усім, із ким ми обговорили цю перспективу на післявоєнний час, – вдячний за повагу до українців і нашої здатності бути нездоланними в Альянсі з партнерами» - підкреслив Президент.

Слід зазначити, що під час презентації Плану перемоги України у Верховній Раді 16 жовтня Президент Володимир Зеленський підкреслив, що реалізація Плану залежить від партнерів.

«Цей План можливо реалізувати. Це залежить від партнерів. Підкреслюю: від партнерів. Це точно не залежить від Росії. Разом із партнерами – ми повинні змінити обставини так, щоб війна закінчилась. Ми всі повинні змінити обставини так, щоб Росія була примушена до миру» - зазначив Зеленський.

За його словами, «якщо почати рухатися за цим Планом перемоги зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року».

«Росія повинна програти у війні проти України. І це не «заморожування». І це не торгівля територією чи суверенітетом України. Ми повинні реалізувати План перемоги, щоб примусити Росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну» - пояснив він.

Сам, План перемоги складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків.

Перший пункт Плану перемоги – це запрошення до НАТО.

Другий пункт – оборона.

«Завдяки Курській операції ми побачили, що путін не має достатньо сили, щоб триматись, коли ми тиснемо справді міцно» - зазначив Президент.

Тому ключем, за його словами, до реалізації цього другого пункту Плану перемоги є:

успішне продовження операцій Сил оборони та безпеки України у визначених районах ворожої території, щоб не допустити буферних зон на нашій землі;

незворотне посилення позицій Сил оборони та безпеки України та знищення наступального потенціалу Росії на окупованій території України;

допомога партнерів у комплектуванні бригад резерву для Збройних Сил України;

виведення ППО України на такий рівень, який є достатнім для захисту наших міст і сіл від російських ракет і дронів, та спільні захисні операції з нашими сусідами у Європі для збиття російських ракет і дронів у межах доступу повітряного щита партнерів;

розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їх виробництва в Україні;

зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України й на території Росії – по обʼєктах воєнної інфраструктури – і надання Україні відповідних далекобійних ракет, дронів та інших засобів ураження;

надання Україні в реальному часі супутникових даних і даних, що отримуються іншими засобами розвідки.

Третій пункт Плану – стримування.

«Під нього теж є таємний додаток. Його вже отримали лідери США, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини. Отримають і ще деякі держави, які можуть наповнити змістом для України цю дуже добре відому світові концепцію стримування» - зауважив Володимир Зеленський.

«Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії та який звузить варіативність дій Росії до таких перспектив: або приєднатись до чесного дипломатичного процесу для справедливого завершення війни, або гарантовано втратити можливість продовжувати агресивну війну внаслідок застосування Україною наданого пакету стримування згідно з визначеними військовими цілями.

Тобто пакет стримування – це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде… до втрати її машини війни» - підкреслив Президент.

Четвертий пункт, як вже було сказано, про використання стратегічного економічного потенціалу України. І п’ятий пункт, розрахований на післявоєнний час, стосується заміщення окремих військових контингентів збройних сил США, які дислоковані у Європі, українськими підрозділами.

Автор: Наталя Мамченко

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