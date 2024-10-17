Генсек НАТО Марк Рютте: Україна стане 33 членом НАТО, але якщо вперед «вистрибне» якась інша країна, Україна може стати 34 членом

Україна точне одного дня стане членом НАТО – Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час брифінгу 17 жовтня перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі заявив, що Україна буде членом НАТО.

Так, на питання, коли Україну запросять до НАТО і вони отримає відповідні гарантії, Марк Рютте зазначив наступне.

«Що я сказав у Вашингтоні, і я повторюю це. Так, у майбутньому у НАТО буде 33 чи 34 члени. І вбачається, що цим 33-м членом стане України. Але, можливо, хтось вистрибне попереду неї. Але Україна буде членом НАТО у майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Питання в термінах», - відповів він журналістам.

Наразі, за його словами, всі зусилля партнерів наразі спрямовані на відновлення та підтримку України.

«Отже, питання полягає у тому – коли? Я не можу відповісти на це питання прямо зараз. Но точно ми працюємо над всіма цими треками, аби в один день Україна стала членом НАТО» - зазначив Рютте.

Також він запевнив, що всі 32 члени НАТО працюють над тим, аби путін не досяг свої цілей.

Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Володимир Зеленський представив свій План перемоги у Верховній Раді. Перший пункт цього Плану – безумовне запрошення України до НАТО.

Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Брюсселю. Президент України відвідає штаб-квартиру НАТО під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу. Також у Володимира Зеленського запланована спільна пресконференція з генсеком НАТО Марком Рютте.

Автор: Наталя Мамченко

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