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200 000 грн за непридатність до військової служби — на Хмельниччині викрили схему

14:47, 17 жовтня 2024
Зловмисник за гроші допомагав чоловікам призовного віку отримувати статус «непридатного».
200 000 грн за непридатність до військової служби — на Хмельниччині викрили схему
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На Хмельниччині повідомили про підозру організатору схеми для ухилянтів. За понад 200 000 гривень організатор схеми обіцяв статус «непридатного» до військової служби. Про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Свої «послуги» зловмисник оцінював у понад 200 000 гривень — за таку суму він обіцяв повпливати на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вирішення  питання про оновлення даних та надалі визнання «клієнтів» непридатними до служби в ЗСУ.

Організатора «схеми» затримали під час отримання хабаря. Правоохоронці вилучили 5000 доларів, отримані як неправомірна вигода.

Чоловікові вже повідомили про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 160 000 гривень застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

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Національна поліція

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