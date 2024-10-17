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Ведмеді на кордоні залишили свої «автографи» прямо під ноги ДПСУ, фото

14:11, 17 жовтня 2024
Сніг уже вкрив стежки, а дикі тварини не дрімають.
Ведмеді на кордоні залишили свої «автографи» прямо під ноги ДПСУ, фото
Джерело фото: National Geographic / Kevin Dietrich
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У горах вже справжня зима і з першим снігом цього року ведмеді залишають свої «автографи» прямо під ноги прикордонникам. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Відтак, під час перебування в гірській місцевості у ДПСУ закликають бути обережними – сніг уже вкрив стежки, а дикі тварини не дрімають.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вранці 16 жовтня на горі Піп Іван в українських Карпатах випав сніг.

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прикордонники Державна прикордонна служба

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