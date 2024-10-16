На горі Піп Іван у Карпатах випав сніг

У Карпатах температура впала до -6°С.

Джерело фото: ДСНС

Станом на ранок 16 жовтня на горі Піп Іван в українських Карпатах зафіксовано сніг. Погода хмарна, видимість обмежена, західний вітер дме зі швидкістю 10 м/с, температура повітря становить -6°С.

Державна служба з надзвичайних ситуацій рекомендує мешканцям та туристам одягатися тепліше, оскільки вночі очікується подальше зниження температури в інших регіонах України.

Піп Іван — одна з вершин Мармароського гірського масиву, її висота сягає 1936,2 метра.

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