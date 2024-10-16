На горе Поп Иван в Карпатах выпал снег

В Карпатах температура упала до -6°С.

Источник фото: ГСЧС

По состоянию на утро 16 октября на горе Поп Иван в украинских Карпатах зафиксирован снег. Погода облачная, видимость ограничена, западный ветер дует со скоростью 10 м/с, температура воздуха составляет -6°С.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям рекомендует жителям и туристам одеваться теплее, поскольку ночью ожидается дальнейшее снижение температуры в других регионах Украины.

Поп Иван - одна из вершин Мармарошского горного массива, ее высота достигает 1936,2 метра.

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