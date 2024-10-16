В Британии девушка пришла в медучреждение, выдала себя за врача и даже «лечила» пациентов — персонал ничего не заподозрил

19-летняя девушка выдала себя за врача, медицинский персонал доверил ей пациента, но впоследствии разоблачил.

В Великобритании 19-летняя девушка без образования выдала себя за врача, медперсонал даже доверил ей лечение пациента. Об этом сообщает The Sun.

Круэна Здрафкова пришла в лондонскую больницу, надела форму и заявила, что она медик. Девушка представилась Кристиной. Интересно, что у персонала не возникло никаких подозрений.

Псевдоврач надела перчатки, осмотрела мужчину и ввела ему в рот неизвестное вещество с помощью шприца. В тот же день Здрафкова «проверяла» медицинские иглы и даже села в машину скорой помощи.

Через три дня она снова пришла в больницу, однако уже со стетоскопом и бумагами. Однако к тому моменту персонал уже обнаружил, что никакого врача Кристины не существует. На место вызвали полицию, которая и арестовала женщину.

Оказалось, что Здрафкова приехала из Болгарии. Она всегда мечтала стать врачом, но семейные обстоятельства не позволили ей получить медицинское образование. В 14 лет она вышла замуж, после чего родила близнецов.

Адвокат Здрафковой отметил, что ей подозрительно легко удалось проникнуть в больницу и получить доступ к лекарствам и больным.

Пациент, контактировавший с псевдоврачом, физически не пострадал. Однако, по данным суда, ему был нанесен психологический ущерб.

«Пациенты должны чувствовать себя в безопасности и уверенности, что их лечит квалифицированный врач. Похоже, вы лелеяли мечту стать врачом, но, честно говоря, это не может считаться смягчающим обстоятельством. Тебе тогда было всего 19, а сейчас только 20, я принимаю твою незрелость и наивность», – заявила судья Фиона Барри.

Здрафкову приговорили к году общественных работ и запретили посещать больницы без необходимости.

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