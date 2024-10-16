Практика судів
  1. У світі

У Британії дівчина прийшла у медзаклад, видала себе за лікарку та навіть «лікувала» пацієнтів — персонал нічого не запідозрив

21:55, 16 жовтня 2024
19-річна дівчина видала себе за лікарку, медичний персонал довірив їй пацієнта, але згодом викрив.
У Британії дівчина прийшла у медзаклад, видала себе за лікарку та навіть «лікувала» пацієнтів — персонал нічого не запідозрив
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії 19-річна дівчина без освіти видала себе за лікарку, медперсонал навіть довірив їй лікування пацієнта. Про це повідомляє The Sun.

Круена Здрафкова прийшла у лондонську лікарню, одянула форму та заявила, що вона медик. Дівчина назвалася Христиною. Цікаво, що у персоналу не виникло ніяких підозр.

Псевдолікарка одягнула рукавички, оглянула чоловіка і ввела йому в рот невідому речовину за допомогою шприца. Того ж дня Здрафкова «перевіряла» медичні голки й навіть сіла в машину швидкої допомоги.

Через три дні вона знову прийшла в лікарню, однак вже зі стетоскопом і паперами. Проте до того моменту персонал уже виявив, що ніякої лікарки Христини не існує. На місце викликали поліцію, яка й заарештувала жінку.

Виявилося, що Здрафкова приїхала з Болгарії. Вона завжди мріяла стати лікарем, але сімейні обставини не дозволили їй здобути медичну освіту. У 14 років вона вийшла заміж, після чого народила близнюків.

Адвокат Здрафкової зауважив, що їй підозріло легко вдалося проникнути в лікарню та отримати доступ до ліків і хворих.

Пацієнт, який контактував із псевдолікаркою, фізично не постраждав. Однак, за даними суду, йому було завдано психологічної шкоди.

«Пацієнти мають почуватися в безпеці та впевненості, що їх лікує кваліфікований лікар. Схоже, ви плекали мрію стати лікарем, але, чесно кажучи, це не може вважатися пом'якшувальною обставиною. Тобі тоді було лише 19, а зараз лише 20, я приймаю твою незрілість і наївність», – заявила суддя Фіона Баррі.

Здрафкову засудили до року громадських робіт і заборонили відвідувати лікарні без необхідності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Великобританія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування на когнітивні здібності для кандидатів в апеляційні суди розпочнеться 4 листопада

Першими 4-6 листопада тести на визначення рівня IQ будуть складати кандидати на посади суддів апеляційних судів з цивільної спеціалізації.

Комітет підтримав створення нового міністерства демографії та діаспори – Микола Княжицький

Комітет, який очолює Микита Потураєв, підтримав створення в Україні міністерства демографії та діаспори – раніше співавтор проекту Микола Княжицький запропонував передбачити під нове міністерство кошти у бюджеті.

Кабмін затвердив порядок ведення реєстру лобістів, де будуть дані про зустрічі з депутатами і міністрами

Уряд затвердив положення про Реєстр прозорості, куди будуть вносити звіти лобісти.

Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати за 16 жовтня

9 кандидатів не набрали прохідний бал, а ще 6 не з’явилися.

Кабмін затвердив правила антитерористичної безпеки і ідентифікації об’єктів, які можуть стати об’єктами терористичних посягань

Уряд врегулював правила для забезпечення антитерористичної захищеності об’єктів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду