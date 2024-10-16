У Британії дівчина прийшла у медзаклад, видала себе за лікарку та навіть «лікувала» пацієнтів — персонал нічого не запідозрив

19-річна дівчина видала себе за лікарку, медичний персонал довірив їй пацієнта, але згодом викрив.

У Великій Британії 19-річна дівчина без освіти видала себе за лікарку, медперсонал навіть довірив їй лікування пацієнта. Про це повідомляє The Sun.

Круена Здрафкова прийшла у лондонську лікарню, одянула форму та заявила, що вона медик. Дівчина назвалася Христиною. Цікаво, що у персоналу не виникло ніяких підозр.

Псевдолікарка одягнула рукавички, оглянула чоловіка і ввела йому в рот невідому речовину за допомогою шприца. Того ж дня Здрафкова «перевіряла» медичні голки й навіть сіла в машину швидкої допомоги.

Через три дні вона знову прийшла в лікарню, однак вже зі стетоскопом і паперами. Проте до того моменту персонал уже виявив, що ніякої лікарки Христини не існує. На місце викликали поліцію, яка й заарештувала жінку.

Виявилося, що Здрафкова приїхала з Болгарії. Вона завжди мріяла стати лікарем, але сімейні обставини не дозволили їй здобути медичну освіту. У 14 років вона вийшла заміж, після чого народила близнюків.

Адвокат Здрафкової зауважив, що їй підозріло легко вдалося проникнути в лікарню та отримати доступ до ліків і хворих.

Пацієнт, який контактував із псевдолікаркою, фізично не постраждав. Однак, за даними суду, йому було завдано психологічної шкоди.

«Пацієнти мають почуватися в безпеці та впевненості, що їх лікує кваліфікований лікар. Схоже, ви плекали мрію стати лікарем, але, чесно кажучи, це не може вважатися пом'якшувальною обставиною. Тобі тоді було лише 19, а зараз лише 20, я приймаю твою незрілість і наївність», – заявила суддя Фіона Баррі.

Здрафкову засудили до року громадських робіт і заборонили відвідувати лікарні без необхідності.

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