Практика судів
  1. В Україні

У Києві чоловік облаштував в квартирі нарколабораторію та під час обшуку намагався злити амфетамін в унітаз

11:03, 16 жовтня 2024
41-річного киянина судитимуть за виробництво амфетаміну у власному помешканні.
У Києві чоловік облаштував в квартирі нарколабораторію та під час обшуку намагався злити амфетамін в унітаз
Джерело фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві судитимуть 41-річного чоловіка, який облаштував нарколабораторію у своїй квартирі на Березняках. Під час обшуку він намагався знищити амфетамін, зливаючи його в унітаз. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт, в якому обвинувачується чоловік у незаконному виробництві, зберіганні з метою збуту та збуті амфетаміну в особливо великих розмірах, а також у зберіганні психотропної речовини МДМА і наркотичного засобу канабіс. Йому також інкримінують незаконне придбання та зберігання прекурсорів, а також організацію і утримання нарколабораторії.

Відомо, що обвинувачений вже мав проблеми із законом за злочини у сфері наркотиків. Чоловік виготовляв амфетамін у себе вдома та продавав його покупцям як через пошту, так і безпосередньо. Спілкування з постійними клієнтами відбувалося особисто або по телефону.

Санкції за вчинені злочини передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі чоловік знаходиться під вартою.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддя подала позов проти голови суду, бо її не відпустили на конференцію – рішення ухвалив суд

Унікальний позов щодо проблеми відряджень суддів у робочий час на конференції та семінари розглянули у Донецькій області.

Для моніторингу грантових проектів створять відкритий Реєстр проектів і програм міжнародної технічної допомоги – Кабмін

Метою створення відкритого Реєстру проектів і програм міжнародної технічної допомоги є автоматизація процесу залучення та використання донорської допомоги, в тому числі державної реєстрації, моніторингу проектів і акредитації виконавців.

Кабмін на виконання рішення КСУ пропонує дозволити засудженим короткочасні виїзди за межі колонії

Уряд пропонує дозволити короткочасні виїзди засуджених з місць позбавлення свободи.

Нотаріуси повинні будуть подавати до податкової дані про видані свідоцтва на спадщину і посвідчені договори дарування

Стало відомо, які зміни для нотаріусів передбачає закон про підвищення податків.

Для кого військовий збір залишиться на рівні 1,5% – стала відома фінальна редакція закону про підвищення податків

Закон про підвищення податків підписав спікер – які ставки військового збору передбачає фінальна редакція.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сіренко
    Юрій Сіренко
    голова Черкаського апеляційного суду