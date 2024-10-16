У Києві чоловік облаштував в квартирі нарколабораторію та під час обшуку намагався злити амфетамін в унітаз

41-річного киянина судитимуть за виробництво амфетаміну у власному помешканні.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть 41-річного чоловіка, який облаштував нарколабораторію у своїй квартирі на Березняках. Під час обшуку він намагався знищити амфетамін, зливаючи його в унітаз. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт, в якому обвинувачується чоловік у незаконному виробництві, зберіганні з метою збуту та збуті амфетаміну в особливо великих розмірах, а також у зберіганні психотропної речовини МДМА і наркотичного засобу канабіс. Йому також інкримінують незаконне придбання та зберігання прекурсорів, а також організацію і утримання нарколабораторії.

Відомо, що обвинувачений вже мав проблеми із законом за злочини у сфері наркотиків. Чоловік виготовляв амфетамін у себе вдома та продавав його покупцям як через пошту, так і безпосередньо. Спілкування з постійними клієнтами відбувалося особисто або по телефону.

Санкції за вчинені злочини передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі чоловік знаходиться під вартою.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

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