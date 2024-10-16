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Як подати заяву на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника онлайн — інструкція

20:54, 16 жовтня 2024
Для подачі заяви на призначення пенсії необхідно зробити декілька кроків.
Як подати заяву на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника онлайн — інструкція
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як подати заяву на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника онлайн.

Пенсію у зв’язку з втратою годувальника можна оформити онлайн в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua.

Для подачі заяви необхідно виконати декілька кроків.

  1. Авторизуйтеся в особистому кабінеті вебпорталу ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  2. Перейдіть до розділу «Пенсійне забезпечення» та оберіть «Заява на призначення пенсії» - «Пенсія у разі втрати годувальника».
  3. Заповніть необхідні поля заяви, додайте заздалегідь скановані копії необхідних документів.
  4. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних.
  5. Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть її КЕП та надішліть до Пенсійного фонду.

Статус опрацювання заяви можна переглянути у вкладці «Мої звернення».

Перелік необхідних документів для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника:

- паспорт;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;

- документи, що підтверджують родинні зв’язки з годувальником;

- свідоцтво про смерть годувальника/рішення суду про визнання безвісти відсутнім/Витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

- документи, що підтверджують стаж годувальника (для осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, — за наявності);

- довідка про заробіток годувальника (за будь-які 60 місяців роботи до 01.07.2000 — за бажанням);

- довідки навчальних закладів про навчання дітей за денною формою навчання;

- документи про догляд за дітьми годувальника до досягнення ними 8 років (для працездатних непрацюючих членів сім'ї, які здійснюють догляд);

- довідка про перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному утриманні;

- довідки, які засвідчують особливий статус померлого (за наявності);

- експертний висновок про причини смерті годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС (крім дружин/чоловіків годувальника, який віднесений до категорії 1);

- рішення органів опіки про призначення опікуна — за необхідності.

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