Як подати заяву на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника онлайн — інструкція

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як подати заяву на призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника онлайн.
Пенсію у зв’язку з втратою годувальника можна оформити онлайн в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua.
Для подачі заяви необхідно виконати декілька кроків.
Статус опрацювання заяви можна переглянути у вкладці «Мої звернення».
Перелік необхідних документів для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника:
- паспорт;
- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- документи, що підтверджують родинні зв’язки з годувальником;
- свідоцтво про смерть годувальника/рішення суду про визнання безвісти відсутнім/Витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
- документи, що підтверджують стаж годувальника (для осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, — за наявності);
- довідка про заробіток годувальника (за будь-які 60 місяців роботи до 01.07.2000 — за бажанням);
- довідки навчальних закладів про навчання дітей за денною формою навчання;
- документи про догляд за дітьми годувальника до досягнення ними 8 років (для працездатних непрацюючих членів сім'ї, які здійснюють догляд);
- довідка про перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному утриманні;
- довідки, які засвідчують особливий статус померлого (за наявності);
- експертний висновок про причини смерті годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС (крім дружин/чоловіків годувальника, який віднесений до категорії 1);
- рішення органів опіки про призначення опікуна — за необхідності.
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