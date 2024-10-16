Как подать заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца онлайн — инструкция

Для подачи заявления на назначение пенсии необходимо сделать несколько шагов.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как подать заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца онлайн.

Пенсию по случаю потери кормильца можно оформить онлайн в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua.

Для подачи заявления необходимо выполнить несколько шагов.

Авторизуйтесь в личном кабинете вебпортала ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). Перейдите к разделу «Пенсионное обеспечение» и выберите «Заявление на назначение пенсии» – «Пенсия при потере кормильца». Заполните необходимые поля заявления, добавьте предварительно отсканированные копии необходимых документов. Согласуйте передачу и обработку персональных данных. Проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите его КЭП и отправьте в Пенсионный фонд.

Статус обработки заявления можно просмотреть во вкладке «Мои обращения».

Перечень необходимых документов для назначения пенсии в связи с потерей кормильца:

- паспорт;

- справка о присвоении идентификационного номера;

- документы, подтверждающие родственные связи с кормильцем;

- свидетельство о смерти кормильца/решение суда о признании без вести отсутствующим/Выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

- документы, подтверждающие стаж кормильца (для лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, - при наличии);

- справка о заработке кормильца (за любые 60 месяцев работы до 01.07.2000 – по желанию);

- справки учебных заведений об обучении детей по дневной форме обучения;

- документы об уходе за детьми кормильца до достижения ими 8 лет (для трудоспособных неработающих членов семьи, осуществляющих уход);

- справка о пребывании членов семьи (кроме детей) на полном содержании;

- справки, удостоверяющие особый статус умершего (при наличии);

- экспертный вывод о причинах смерти кормильца в результате аварии на ЧАЭС (кроме жен/мужчин кормильца, отнесенного к категории 1);

- решение органов опеки о назначении опекуна – при необходимости.

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