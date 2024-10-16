Как подать заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца онлайн — инструкция

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как подать заявление на назначение пенсии в связи с потерей кормильца онлайн.
Пенсию по случаю потери кормильца можно оформить онлайн в личном кабинете на вебпортале Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua.
Для подачи заявления необходимо выполнить несколько шагов.
Статус обработки заявления можно просмотреть во вкладке «Мои обращения».
Перечень необходимых документов для назначения пенсии в связи с потерей кормильца:
- паспорт;
- справка о присвоении идентификационного номера;
- документы, подтверждающие родственные связи с кормильцем;
- свидетельство о смерти кормильца/решение суда о признании без вести отсутствующим/Выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- документы, подтверждающие стаж кормильца (для лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, - при наличии);
- справка о заработке кормильца (за любые 60 месяцев работы до 01.07.2000 – по желанию);
- справки учебных заведений об обучении детей по дневной форме обучения;
- документы об уходе за детьми кормильца до достижения ими 8 лет (для трудоспособных неработающих членов семьи, осуществляющих уход);
- справка о пребывании членов семьи (кроме детей) на полном содержании;
- справки, удостоверяющие особый статус умершего (при наличии);
- экспертный вывод о причинах смерти кормильца в результате аварии на ЧАЭС (кроме жен/мужчин кормильца, отнесенного к категории 1);
- решение органов опеки о назначении опекуна – при необходимости.
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