Практика судов
  1. В Украине

В Украине расширили перечень лиц, которые смогут получить ваучеры на обучение

10:54, 17 октября 2024
Украинцы старше 35 лет смогут получать ваучеры на обучение.
В Украине расширили перечень лиц, которые смогут получить ваучеры на обучение
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Больше украинцев смогут получить ваучеры на переподготовку и повышение квалификаций благодаря новому законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения конкурентоспособности на рынке труда путем профессионального обучения». Проект был поддержан Правительством на заседании 15 октября.

Заместитель Министра экономики Татьяна Бережная отметила, что расширение категорий граждан, которые могут воспользоваться ваучерами, будет способствовать повышению конкурентоспособности на рынке труда и стимулировать трудоустройство большего количества квалифицированных работников.

«С начала этого года ваучерами на обучение воспользовались уже более 20 тысяч граждан на общую сумму более 220 млн грн. Это больше чем за весь прошлый год. В частности, наибольший спрос мы сейчас наблюдаем на обучение по таким профессиям, как повар, водитель, медицинские профессии», - сообщила она.

Новые категории граждан, которые смогут получить ваучеры на обучение, включают:

  • участников боевых действий, независимо от даты увольнения с военной службы;
  • внутренне перемещенных лиц (без требования об отсутствии соответствующей работы);
  • лиц с инвалидностью (без требования об отсутствии соответствующей работы);
  • граждан старше 35 лет со страховым стажем не менее 10 лет. Напомним, что сейчас ограничение для людей старше 45 лет предусматривает наличие 15-летнего страхового стажа.

Кроме того, безработные, которые будут проходить профессиональное обучение, смогут получать материальную помощь на период обучения. Размер и порядок предоставления этой помощи определит Кабинет Министров.

Также планируется, что участники программы смогут подтверждать свои профессиональные квалификации в аккредитованных центрах, получая компенсацию расходов на проживание и проезд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд обеспечил исполнение судебного решения по пенсионному делу с помощью судебного контроля

Только в марте 2024 года Управление Пенсионного фонда направило в Верховный Суд новый отчет о выполнении постановления ВС от 11 февраля 2020 года, в котором указало о полном выполнении этого постановления.

В Раде создадут ВСК по подготовке основ государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов РФ

Ярослав Юрчишин и Мария Мезенцева указывают, что развал РФ «несет значительные риски для украинской, европейской и мировой безопасности, из-за чего союзники Украины будут предотвращать этот процесс, создавая для Украины риски продолжения и повторения войны», поэтому «украинская политика в отношении РФ должна быть разработана только в тесном взаимодействии с национальными движениями автохтонных колонизированных народов РФ».

Ирина Мудрая: «Вскоре состоится презентация проекта Стратегии развития системы правосудия до 2029 года», интервью – часть первая

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая в эксклюзивном интервью Судебно-юридической газете рассказала о подготовленной Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на период до 2029 года.

Кабмин предлагает принять изменения в закон о судебном сборе во исполнение решения КСУ

Законопроект устанавливает, что судебный сбор не взимается за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие исполнителя при исполнении судебного решения.

Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды начнется 4 ноября

Первыми 4-6 ноября тесты на определение уровня IQ будут сдавать кандидаты на должности судей апелляционных судов гражданской специализации.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області