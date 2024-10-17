В Украине расширили перечень лиц, которые смогут получить ваучеры на обучение

Украинцы старше 35 лет смогут получать ваучеры на обучение.

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Больше украинцев смогут получить ваучеры на переподготовку и повышение квалификаций благодаря новому законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения конкурентоспособности на рынке труда путем профессионального обучения». Проект был поддержан Правительством на заседании 15 октября.

Заместитель Министра экономики Татьяна Бережная отметила, что расширение категорий граждан, которые могут воспользоваться ваучерами, будет способствовать повышению конкурентоспособности на рынке труда и стимулировать трудоустройство большего количества квалифицированных работников.

«С начала этого года ваучерами на обучение воспользовались уже более 20 тысяч граждан на общую сумму более 220 млн грн. Это больше чем за весь прошлый год. В частности, наибольший спрос мы сейчас наблюдаем на обучение по таким профессиям, как повар, водитель, медицинские профессии», - сообщила она.

Новые категории граждан, которые смогут получить ваучеры на обучение, включают:

участников боевых действий, независимо от даты увольнения с военной службы;

внутренне перемещенных лиц (без требования об отсутствии соответствующей работы);

лиц с инвалидностью (без требования об отсутствии соответствующей работы);

граждан старше 35 лет со страховым стажем не менее 10 лет. Напомним, что сейчас ограничение для людей старше 45 лет предусматривает наличие 15-летнего страхового стажа.

Кроме того, безработные, которые будут проходить профессиональное обучение, смогут получать материальную помощь на период обучения. Размер и порядок предоставления этой помощи определит Кабинет Министров.

Также планируется, что участники программы смогут подтверждать свои профессиональные квалификации в аккредитованных центрах, получая компенсацию расходов на проживание и проезд.

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