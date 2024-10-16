Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии ряда вакантных должностей

Суд ищет помощника судьи, секретаря судебного заседания и ряда других специалистов.

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Хозяйственный суд Одесской области сообщил, что в суде имеются следующие вакансии:

Помощник судьи (высшее образование степени не ниже магистра) Специалист аналитически-информационного отдела (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра) Специалист отдела документального обеспечения (канцелярия) (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра) Специалист статистического отдела (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра) Специалист отдела управления персоналом (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра) Главный консультант (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра) Судебный распорядитель (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра) Секретарь судебного заседания (высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра)

*должности государственной службы категории «В» на период действия военного положения.

«ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием для всех вакансий является государственный сертификат об уровне владения государственным языком (официальный документ, выданный Национальной комиссией по стандартам государственного языка, удостоверяющий уровень владения государственным языком).

За дополнительной информацией обращайтесь в отдел управления персоналом: по телефону: (0482) 307-956, по электронной почте: [email protected]», - добавили в суде.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», средняя зарплата за август 2024 года в Государственной судебной администрации составила 85,9 тысячи гривен, а руководитель структурного подразделения Высшего совета правосудия получил 117,7 тысячи гривен в августе.

Добавим, Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия.

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