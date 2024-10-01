Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия

Необходимо сразу же сделать невозможным перерасчет пожизненного денежного содержания для судей.

Заместитель министра финансов Роман Ермоличев сообщил, что Минфин не против увеличения размера базового должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, предложенного Советом судей Украины.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», проект Государственного бюджета на 2025 год предусматривает дополнительное выделение на нужды судебной власти 1 млрд. 627 млн. гривен, из которых 1,3 млрд. гривен должны пойти на выплату премий, а остаток – на начисления к выплатам.

Указанные деньги, по инициативе Минфина, планируется направить на выплату судьям судов первой инстанции премий в размере 40% от должностного оклада.

Впрочем, указанная инициатива вызвала возражения со стороны Совета судей Украины и Высшего совета правосудия, которые указали, что Закон «О судоустройстве и статусе судей» не предусматривает выплаты премий судьям. Соответственно, реализация указанной инициативы предполагает внесение изменений в профильное законодательство.

Кроме того, возник вопрос, каким образом будет соблюдена справедливость определения таких премий в судах, и на кого будет возложено финальное решение в вопросе их выплаты.

В Совете судей также сообщили, что указанные 1,6 млрд. гривен было бы целесообразнее направить на выплату судьям судов первой инстанции напрямую, путем увеличения базового размера должностного оклада судьи местного суда с 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до хотя бы 35 прожиточных минимумов.

Таким образом, размер должностного оклада судьи первой инстанции, даже в случае «заморозки» прожиточного минимума на уровне 2 102 гривны, в 2025 году вырастет с 63 060 гривен до 73 570 гривен.

В итоге, размер судейского вознаграждения судьи первой инстанции несколько приблизится к размеру судейского вознаграждения судьи апелляционной инстанции.

На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики 27 сентября Роман Ермоличев рассказал, что у Минфина нет возражений относительно инициативы Совета судей, однако отметил, что для ее реализации есть два условия:

Размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, используемый для расчета судейского вознаграждения с 2021 года, должен и дальше оставаться замороженным на уровне 2 102 гривны.

Будущий законопроект об увеличении базового размера должностного оклада судьи местного суда до 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, одновременно должен содержать норму об исключении возможности для перерасчета пожизненного денежного содержания судей в отставке.

«Если будет отдельный законопроект, касающийся исключительно судов первой инстанции, то мы «включимся» в процесс. Но изменения по увеличению базового размера должностного оклада судьи местного суда необходимо обезопасить от судебных исков относительно перерасчета пожизненного денежного содержания. Здесь нет другого варианта – в пенсионной системе уже более 140 млрд. гривен долга. Мы даже решения судов относительно социальной помощи не можем выполнить. Источников для выплат по решениям судов просто нет», - рассказал Роман Ермоличев.

Также замминистра финансов добавил, что предварительные расчеты демонстрируют, что базовый размер должностного оклада судьи местного суда может увеличиться даже до 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (84 080 гривен).

Автор Вячеслав Хрипун

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