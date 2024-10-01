Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови

Необхідно одразу ж унеможливити перерахунок довічного грошового утримання для суддів.

Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев повідомив, що Мінфін не проти збільшення розміру базового посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, яке це запропонувала Рада суддів України.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», проект Державного бюджету на 2025 рік передбачає додаткове виділення на потреби судової влади 1 млрд. 627 млн. гривень, з яких 1,3 млрд. гривень мають піти на виплату премій, а залишок – на нарахування для виплат.

Вказані гроші, за ініціативою Мінфіну, заплановано скерувати на виплату суддям судів першої інстанції премій у розмірі 40% від посадового окладу.

Втім зазначена ініціатива визвала заперечення з боку Ради суддів України та Вищої ради правосуддя, які вказали, що Закон «Про судоустрій і статус суддів» не передбачає виплати премій суддям. Відповідно, реалізація вказаної ініціативи передбачає внесення змін у профільне законодавство.

Крім того, виникло питання, яким чином буде дотримана справедливість визначення таких премій в судах, і на кого саме буде покладатися фінальне рішення в питанні їх виплати.

У РСУ також повідомили, що вказані 1,6 млрд. гривень було б доцільніше направити на виплату суддям судів першої інстанції напряму, шляхом збільшення базового розміру посадового окладу судді місцевого суду з 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб до хоча б 35 прожиткових мінімумів.

Таким чином, розмір посадового окладу судді суду першої інстанції, навіть у разі «замороження» прожиткового мінімуму на рівні 2 102 гривні, у 2025 році зросте з 63 060 гривень до 73 570 гривень.

Тобто, розмір суддівської винагороди судді першої інстанції дещо наблизиться до розміру суддівської винагороди судді апеляційної інстанції.

На засіданні Комітету Верховної Ради з питань правової політики 27 вересня Роман Єрмоличев розповів, що у Мінфіну немає заперечень щодо ініціативи РСУ, однак зазначив, що для її реалізації є дві умови:

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який використовується для розрахунку суддівської винагороди з 2021 року, має і надалі залишатися замороженим на рівні 2 102 гривні.

Майбутній законопроект про збільшення базового розміру посадового окладу судді місцевого суду до 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб одночасно повинен містити норму про унеможливлення перерахунку довічного грошового утримання суддів у відставці.

«Якщо буде окремий законопроект виключно по судах першої інстанції, то ми «включимося» у процес. Але зміни щодо збільшення базового розміру посадового окладу судді місцевого суду необхідно убезпечити від судових позовів відносно перерахунку довічного грошового утримання. Тут немає іншого варіанту – в пенсійній системі вже понад 140 млрд. гривень боргу. Ми навіть рішення судів щодо соціальної допомоги не можемо виконати. Джерел для виплат за рішеннями судів наразі просто немає», - розповів Роман Єрмоличев.

Також заступник міністра фінансів додав, що попередні розрахунки демонструють, що базовий розмір посадового окладу судді місцевого суду може збільшитися навіть до 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (84 080 гривень).

Автор В’ячеслав Хрипун

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