Практика судов
  1. В Украине

Киев накроет пылевая буря, из-за которой ухудшится качество воздуха — в Минздраве дали рекомендации, как защититься

18:20, 30 сентября 2024
Киевлян призвали ограничить пребывание на улице, закрыть окна и двери, а также носить маски.
Киев накроет пылевая буря, из-за которой ухудшится качество воздуха — в Минздраве дали рекомендации, как защититься
Фото: zt.20minut.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, 1 октября Киев накроет пылевая буря из района Каспия.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что 1 и 2 октября в столице ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия.

«Ситуация удержится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное», - заявили в Минздраве.

В ведомстве призвали жителей Киева в этот период ограничить пребывание на улице без острой необходимости, закрыть окна и двери, а также носить маски.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комиссия по аудиту НАБУ избрала главой Роберта Вестбрукса и готовится посетить Украину

8 октября в рамках учредительного визита в Киев состоится встреча членов Комиссии по аудиту НАБУ с представителями общественных организаций.

Минфин утвердил методологию, по которой определит лишние налоговые льготы

Правительство оценит, какие налоговые льготы полезны для экономики, а какие создают лишние и отягчающие расходы для бюджета.

Национальная школа судей попросила больше денег на заработную плату, иначе угрожает обратиться в суд

Министерство финансов в ответ сообщило, что заработная плата в Школе судей является «нормальной».

Высший антикоррупционный суд закупит квартиры для новых судей общей стоимостью 60 млн гривен

На закупку служебного жилья могут направить деньги от взысканных залогов.

Теперь мы понимаем, где человек живет и куда высылать повестку – ТЦК о результатах обновления военно-учетных данных

Изменения в законодательство об обязанности обновить военно-учетные данные позволили ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства, чтобы разослать повестки.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду