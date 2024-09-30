Киев накроет пылевая буря, из-за которой ухудшится качество воздуха — в Минздраве дали рекомендации, как защититься

Киевлян призвали ограничить пребывание на улице, закрыть окна и двери, а также носить маски.

Фото: zt.20minut.ua

Как известно, 1 октября Киев накроет пылевая буря из района Каспия.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что 1 и 2 октября в столице ожидается ухудшение качества воздуха из-за попадания пыли из района Каспия.

«Ситуация удержится предварительно до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное», - заявили в Минздраве.

В ведомстве призвали жителей Киева в этот период ограничить пребывание на улице без острой необходимости, закрыть окна и двери, а также носить маски.

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