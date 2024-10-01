Практика судов
  1. В Украине

В День защитников и защитниц Украины на 10 минут остановится центр Киева

07:00, 1 октября 2024
В Киеве 1 октября остановят движение на Майдане Независимости и Крещатике для чествования павших защитников.
В День защитников и защитниц Украины на 10 минут остановится центр Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, движение транспорта на Майдане Независимости и улице Крещатик временно остановят для почтения памяти погибших бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

По информации КГГА, в 09:00 Киев проведет минуту молчания, во время которой движение на указанных улицах остановят ориентировочно на 10 минут. Управление патрульной полиции организует остановку автотранспорта в пределах перекрестка с улицей Аллея Героев Небесной Сотни с 08:55 до 09:05.

«Призываем киевлян и гостей столицы присоединиться к чествованию памяти погибших героев и остановиться в 9:00, чтобы отдать дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В закон об адвокатуре внесут изменения по вступлению в силу решений органов адвокатского самоуправления и обжалованию решений КДКА

Парламент в ближайшее время намерен принять изменения в закон об адвокатуре.

ТЦК игнорирует запросы нотариусов, из-за чего семьи погибших военнослужащих не могут оформить наследственные права

Минюст переадресовал письмо Нотариальной палаты по поводу игнорирования ТЦК запросов нотариусов в Министерство обороны.

Комиссия по аудиту НАБУ избрала главой Роберта Вестбрукса и готовится посетить Украину

8 октября в рамках учредительного визита в Киев состоится встреча членов Комиссии по аудиту НАБУ с представителями общественных организаций.

Минфин утвердил методологию, по которой определит лишние налоговые льготы

Правительство оценит, какие налоговые льготы полезны для экономики, а какие создают лишние и отягчающие расходы для бюджета.

Национальная школа судей попросила больше денег на заработную плату, иначе угрожает обратиться в суд

Министерство финансов в ответ сообщило, что заработная плата в Школе судей является «нормальной».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді