В День защитников и защитниц Украины на 10 минут остановится центр Киева

В Киеве 1 октября остановят движение на Майдане Независимости и Крещатике для чествования павших защитников.

В День защитников и защитниц Украины, 1 октября, движение транспорта на Майдане Независимости и улице Крещатик временно остановят для почтения памяти погибших бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

По информации КГГА, в 09:00 Киев проведет минуту молчания, во время которой движение на указанных улицах остановят ориентировочно на 10 минут. Управление патрульной полиции организует остановку автотранспорта в пределах перекрестка с улицей Аллея Героев Небесной Сотни с 08:55 до 09:05.

«Призываем киевлян и гостей столицы присоединиться к чествованию памяти погибших героев и остановиться в 9:00, чтобы отдать дань уважения тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины», - говорится в сообщении.

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