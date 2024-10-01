У День захисників і захисниць України на 10 хвилин зупиниться центр Києва

У Києві 1 жовтня зупинять рух на Майдані Незалежності та Хрещатику для вшанування полеглих захисників.

У День захисників і захисниць України, 1 жовтня, рух транспорту на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик тимчасово зупинять для вшанування пам'яті загиблих бійців Збройних сил України. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

За інформацією КМДА, о 09:00 Київ проведе хвилину мовчання, під час якої рух на вказаних вулицях зупинять орієнтовно на 10 хвилин. Управління патрульної поліції організує зупинку автотранспорту в межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 08:55 до 09:05.

«Закликаємо киян та гостей столиці долучитися до вшанування пам'яті загиблих героїв і зупинитися о 9:00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України», – зазначено у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.