На Буковині судитимуть двох осіб за незаконне переправлення чоловіків за кордон за 8 тисяч євро

Справу чернівчан, що незаконно переправляли осіб через кордон, передано до суду.

Двоє жителів Чернівецького району постануть перед судом за сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Обвинувальний акт було передано до суду за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури. Обвинуваченим інкримінується порушення частини 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Згідно зі слідством, за грошову винагороду в розмірі від 6 000 до 8 000 євро з особи, фігуранти справи допомагали чоловікам віком від 27 до 50 років виїжджати за межі України.

Відомо, що 57-річний житель Чернівців знайшов трьох чоловіків, які бажали виїхати за кордон, та забезпечив їм тимчасове проживання в одному з готелів обласного центру. Для перевезення чоловіків до українсько-румунського кордону він залучив 42-річного мешканця Буковини, який добре знав місцевість.

Правоохоронці затримали водія та чотирьох пасажирів неподалік державного кордону. Встановлено, що домовленість про перевезення четвертого військовозобов’язаного з водієм здійснювали інші, досі не встановлені слідством особи.

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