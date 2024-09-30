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На Буковине будут судить двух человек за незаконную переправку мужчин за границу за 8 тысяч евро

23:50, 30 сентября 2024
Дело черновчан, которые незаконно переправляли лиц через границу, передано в суд.
На Буковине будут судить двух человек за незаконную переправку мужчин за границу за 8 тысяч евро
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Двое жителей Черновицкого района предстанут перед судом за содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Обвинительный акт был передан в суд за процессуального руководства Черновицкой областной прокуратуры. Обвиняемым инкриминируется нарушение части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Согласно следствию, за денежное вознаграждение в размере от 6 000 до 8 000 евро с человека, фигуранты дела помогали мужчинам в возрасте от 27 до 50 лет выезжать за пределы Украины.

Известно, что 57-летний житель Черновцов нашел трех мужчин, желающих выехать за границу, и обеспечил им временное проживание в одном из отелей областного центра. Для перевозки мужчин до украинско-румынской границы он привлек 42-летнего жителя Буковины, который хорошо знал местность.

Правоохранители задержали водителя и четырех пассажиров недалеко от государственной границы. Установлено, что договоренность о перевозке четвертого военнообязанного с водителем осуществляли другие, до сих пор не установленные следствием лица.

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