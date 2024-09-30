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Судебное разбирательство уголовного производства по упрощенной процедуре — постановление ОП КУС ВС

18:38, 30 сентября 2024
ОП КУС ВС отметила, что определение объема доказательств, подлежащих исследованию в уголовном производстве в порядке ч. 3 ст. 349 УПК Украины, не освобождает суд от обязанности установить обстоятельства, подлежащие доказыванию в уголовном производстве.
Судебное разбирательство уголовного производства по упрощенной процедуре — постановление ОП КУС ВС
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Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда заключила, что суд в конкретном уголовном производстве на основании ч. 3 ст. 349 УПК Украины имеет право, если против этого не возражают участники судебного производства, признать нецелесообразным исследование доказательств тех обстоятельств, которые никем не оспариваются, в том числе, в случае частичного отрицания виновности лица в совершении отдельного уголовного правонарушения в совокупности уголовных правонарушений, которое имеет отдельную квалификацию или является отдельным эпизодом уголовного правонарушения или непризнание гражданского иска, и в таком случае в отношении этих оспариваемых обстоятельств провести судебное разбирательство в общем порядке, исследовав доказательства, подтверждающие или опровергающие эти обстоятельства. Такой вывод был сделан по делу от 16 сентября 2024 г. № 444/870/22 (производство № 51-2989кмо23)

Такий порядок розгляду кримінального провадження не звільняє суд від обов’язку встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, визначені в ч. 1 ст. 91 КПК України.

У цій справі місцевий суд провів судовий розгляд за спрощеною процедурою, передбаченою ч. 3 ст. 349 КПК України, не зважаючи на те, що обвинувачений визнавав цивільний позов частково. Апеляційний суд не вбачав у цьому істотних порушень вимог КПК України й залишив цей вирок без зміни.

Залишаючи вирок суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду без змін, Верховний Суд зазначив, що за своєю правовою природою ч. 3 ст. 349 КПК України визначає обсяг і порядок дослідження доказів на підтвердження обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні й зазначені в ч. 1 ст. 91 КПК України. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню в кримінальному провадженні в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, не звільняє суд від обов’язку встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

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