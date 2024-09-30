Минфин утвердил методологию, по которой определит лишние налоговые льготы

Правительство оценит, какие налоговые льготы полезны для экономики, а какие создают лишние и отягчающие расходы для бюджета.

Министерство финансов разработало и утвердило методологию проведения оценки инструментов налоговой политики, приводящих к налоговым расходам. Наличие такой методологии позволит Кабмину оценить, какие льготы действительно действенны и полезны для экономики страны, а какие создают лишние и отягчающие расходы для государственного бюджета.

«Оценка позволит увеличить эффективность использования ограниченного финансового ресурса, что особенно актуально в условиях военного положения», - отметили в Минфине.

Утверждение методологии является одним из структурных маяков (до конца сентября 2024 г.) к пятому пересмотру программы механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) МВФ.

Так, согласно Национальной стратегии доходов, реализацию которой Украина должна осуществить в рамках программ МВФ, предусмотрено более адресно и рационально предоставлять налоговые льготы и минимизировать потери поступлений в бюджет.

Меморандум с МВФ предусматривает применение поэтапного подхода: после разработки и утверждения методологии оценки налоговых льгот она будет поэтапно внедрена и постепенно применена ко всем соответствующим вопросам, что приведет к регулярному циклу оценки всех аспектов в течение нескольких лет.

В Минфине объяснили, почему принятие этого документа важно для развития налоговой политики Украины.

Так, налоговые расходы – это сумма недополученных налоговых поступлений в результате применения любого положения налогового или таможенного законодательства, определяющего налоговую льготу. По своему содержанию налоговые расходы являются расходами бюджета, косвенно осуществляемыми через инструменты государственной налоговой политики, а не через бюджетные назначения. Наличие налоговых расходов усложняет Правительству определение способа использования государственных ресурсов на текущий бюджетный период и управление способом использования таких ресурсов в будущем.

Методология оценки инструментов налоговой политики, которые приводят к налоговым расходам, утвержденная Министерством финансов, заключается в анализе эффективности и влияния этих инструментов на бюджет, экономику и общество.

Документ определяет единый подход к проведению оценки инструментов налоговой политики, который приводит к налоговым расходам на этапе его разработки – путем проведения прогнозной (ex-ante) оценки (для определения стоимости соответствующей льготы для бюджета в будущем, с учетом потребностей бюджетного планирования на среднесрочный период) , и после введения – путем проведения систематических ретроспективных (ex-post) оцениваний (для определения эффективности таких инструментов, насколько они достигают заявленной цели и требуют ли усовершенствования).

Стимулирование через налоговые льготы должно быть эффективным с точки зрения расходования средств. Методология проведения оценки позволит выявить неэффективные и устаревшие инструменты и заменить их более эффективными. Это не значит, что будут упразднены налоговые льготы. Это означает, что лицо, которому назначена обоснованная льгота, будет получать от нее максимальную пользу.

Оценка и мониторинг последствий применения налоговых инструментов, приводящих к налоговым расходам – это постоянная практика в других странах, в частности, в странах-членах ОЭСР. Среди стран, для которых такая оценка систематическая и прозрачная - США, Великобритания, Ирландия, Канада, Нидерланды, Германия и т.д.

Ниже приводим саму методологию.

Автор: Наталья Мамченко

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