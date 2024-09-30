Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Минфин утвердил методологию, по которой определит лишние налоговые льготы

17:58, 30 сентября 2024
Правительство оценит, какие налоговые льготы полезны для экономики, а какие создают лишние и отягчающие расходы для бюджета.
Минфин утвердил методологию, по которой определит лишние налоговые льготы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство финансов разработало и утвердило методологию проведения оценки инструментов налоговой политики, приводящих к налоговым расходам. Наличие такой методологии позволит Кабмину оценить, какие льготы действительно действенны и полезны для экономики страны, а какие создают лишние и отягчающие расходы для государственного бюджета.

«Оценка позволит увеличить эффективность использования ограниченного финансового ресурса, что особенно актуально в условиях военного положения», - отметили в Минфине.

Утверждение методологии является одним из структурных маяков (до конца сентября 2024 г.) к пятому пересмотру программы механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) МВФ.

Так, согласно Национальной стратегии доходов, реализацию которой Украина должна осуществить в рамках программ МВФ, предусмотрено более адресно и рационально предоставлять налоговые льготы и минимизировать потери поступлений в бюджет.

Меморандум с МВФ предусматривает применение поэтапного подхода: после разработки и утверждения методологии оценки налоговых льгот она будет поэтапно внедрена и постепенно применена ко всем соответствующим вопросам, что приведет к регулярному циклу оценки всех аспектов в течение нескольких лет.

В Минфине объяснили, почему принятие этого документа важно для развития налоговой политики Украины.

Так, налоговые расходы – это сумма недополученных налоговых поступлений в результате применения любого положения налогового или таможенного законодательства, определяющего налоговую льготу. По своему содержанию налоговые расходы являются расходами бюджета, косвенно осуществляемыми через инструменты государственной налоговой политики, а не через бюджетные назначения. Наличие налоговых расходов усложняет Правительству определение способа использования государственных ресурсов на текущий бюджетный период и управление способом использования таких ресурсов в будущем.

Методология оценки инструментов налоговой политики, которые приводят к налоговым расходам, утвержденная Министерством финансов, заключается в анализе эффективности и влияния этих инструментов на бюджет, экономику и общество.

Документ определяет единый подход к проведению оценки инструментов налоговой политики, который приводит к налоговым расходам на этапе его разработки – путем проведения прогнозной (ex-ante) оценки (для определения стоимости соответствующей льготы для бюджета в будущем, с учетом потребностей бюджетного планирования на среднесрочный период) , и после введения – путем проведения систематических ретроспективных (ex-post) оцениваний (для определения эффективности таких инструментов, насколько они достигают заявленной цели и требуют ли усовершенствования).

Стимулирование через налоговые льготы должно быть эффективным с точки зрения расходования средств. Методология проведения оценки позволит выявить неэффективные и устаревшие инструменты и заменить их более эффективными. Это не значит, что будут упразднены налоговые льготы. Это означает, что лицо, которому назначена обоснованная льгота, будет получать от нее максимальную пользу.

Оценка и мониторинг последствий применения налоговых инструментов, приводящих к налоговым расходам – это постоянная практика в других странах, в частности, в странах-членах ОЭСР. Среди стран, для которых такая оценка систематическая и прозрачная - США, Великобритания, Ирландия, Канада, Нидерланды, Германия и т.д.

Ниже приводим саму методологию.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минфин

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минфин утвердил методологию, по которой определит лишние налоговые льготы

Правительство оценит, какие налоговые льготы полезны для экономики, а какие создают лишние и отягчающие расходы для бюджета.

Национальная школа судей попросила больше денег на заработную плату, иначе угрожает обратиться в суд

Министерство финансов в ответ сообщило, что заработная плата в Школе судей является «нормальной».

Высший антикоррупционный суд закупит квартиры для новых судей общей стоимостью 60 млн гривен

На закупку служебного жилья могут направить деньги от взысканных залогов.

Теперь мы понимаем, где человек живет и куда высылать повестку – ТЦК о результатах обновления военно-учетных данных

Изменения в законодательство об обязанности обновить военно-учетные данные позволили ТЦК собрать актуальную информацию о месте жительства, чтобы разослать повестки.

В «Слуге народа» объяснили причины принятия ЦИК постановления о возобновлении работы Государственного реестра избирателей

Это техническое решение, направленное на актуализацию реестра избирателей – заместитель председателя Комитета Алина Загоруйко.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Луспеник
    Дмитро Луспеник
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді, секретар Пленуму Верховного Суду
  • Олег Кравців
    Олег Кравців
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Любов Калініченко
    Любов Калініченко
    суддя Київського районного суду м. Одеси
  • Тетяна Гребенюк
    Тетяна Гребенюк
    член Ради суддів України, суддя Господарського суду Харківської області
  • Олена Істоміна
    Олена Істоміна
    суддя Східного апеляційного господарського суду