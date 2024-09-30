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Мінфін затвердив методологію, за якою визначить зайві податкові пільги

17:58, 30 вересня 2024
Уряд оцінить, які податкові пільги є корисними для економіки, а які створюють зайві та обтяжуючі витрати для бюджету
Мінфін затвердив методологію, за якою визначить зайві податкові пільги
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Міністерство фінансів розробило та затвердило методологію проведення оцінювання інструментів податкової політики, які призводять до податкових видатків. Наявність такої методології дозволить Кабміну оцінити, які пільги є дійсно дієвими та корисними для економіки країни, а які створюють зайві та обтяжуючі витрати для державного бюджету.

«Оцінка дозволить збільшити ефективність використання обмеженого фінансового ресурсу, що особливо актуально в умовах воєнного стану» - зазначили у Мінфіні.

Затвердження методології є одним зі структурних маяків (до кінця вересня 2024 р.) до п’ятого перегляду програми механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) МВФ. 

Так, відповідно до Національної стратегії доходів, реалізацію якої Україна повинна здійснити в рамках програм МВФ, передбачено більш адресно та раціонально надавати податкові пільги і мінімізувати втрати надходжень до бюджету.

Меморандум з МВФ передбачає застосування поетапного підходу: після розробки та затвердження методології оцінки податкових пільг її буде поетапно впроваджено і поступово застосовано до всіх відповідних питань, що призведе до регулярного циклу оцінювання всіх аспектів протягом кількох років.

У Мінфіні пояснили, чому прийняття цього документу є важливим для розвитку податкової політики України.

Так, податкові видатки – це сума недоотриманих податкових надходжень внаслідок застосування будь-якого положення податкового або митного законодавства, яке визначає податкову пільгу. За своїм змістом податкові видатки є видатками бюджету, які опосередковано здійснюються через інструменти державної податкової політики, а не через бюджетні призначення. Наявність податкових видатків ускладнює для Уряду визначення способу використання державних ресурсів на поточний бюджетний період та управління способом використання таких ресурсів у майбутньому.

Методологія оцінювання інструментів податкової політики, які призводять до податкових видатків, затверджена Міністерством фінансів, полягає в аналізі ефективності та впливу цих інструментів на бюджет, економіку та суспільство. 

Документ визначає єдиний підхід до проведення оцінювання інструментів податкової політики, який призводить до податкових витрат на етапі його розробки – шляхом проведення прогнозного (ex-ante) оцінювання (для визначення вартості відповідної пільги для бюджету у майбутньому, з урахуванням потреб бюджетного планування на середньостроковий період), та після запровадження – шляхом проведення систематичних ретроспективних (ex-post) оцінювань (для визначення ефективності таких інструментів, наскільки вони досягають заявленої мети і чи потребують удосконалення).

Стимулювання через податкові пільги має бути ефективним з точки зору витрачання коштів. Методологія проведення оцінювання дозволить виявити неефективні та застарілі інструменти і замінити їх на більш ефективні. Це не означає, що будуть скасовані податкові пільги. Це означає, що особа якій призначена обгрунтована пільга буде отримувати від неї максимальну користь.

Оцінювання та моніторинг наслідків застосування податкових інструментів, які призводять до податкових видатків – це стала практика в інших країнах, зокрема в країнах-членах ОЕСР. Серед країн для яких таке оцінювання є систематичним та прозорим - США, Великобританія, Ірландія, Канаду, Нідерланди, Німеччина тощо.

Нижче наводимо саму методологію.

Автор: Наталя Мамченко

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