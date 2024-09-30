Електростанції на хвилях стануть ефективнішими за вітряні та сонячні

Найпотужніша приливна турбіна O2 може забезпечити електроенергією 2 000 будинків у Великій Британії.

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Приливна турбіна O2, розроблена компанією Orbital Marine Power, визнана найпотужнішою у світі, здатна забезпечити електроенергією 2 000 британських домогосподарств, використовуючи енергію морських хвиль. Дослідники з Плімутського університету провели комплексні дослідження для підвищення ефективності цієї 74-метрової турбіни, яка розташована на Оркнейських островах у Шотландії, пише Interesting Engineering.

Турбіна O2 оснащена двома роторами діаметром 20 метрів і має потужність 2 МВт. Дослідження зосередилося на впливі приливних течій, швидкість яких перевищує вісім вузлів, на продуктивність системи. Вчені використовували дрони та човни для картографування складних приливних потоків, з якими стикається турбіна, і досліджували її вплив на сусідні турбіни, розташовані нижче за течією.

Результати дослідження дозволили отримати рекомендації щодо оптимального розміщення приливних турбін для максимізації енергетичного виходу. Це знання допоможе у плануванні та розгортанні майбутніх систем збору приливної енергії вздовж узбережжя Великої Британії.

«Це дослідження демонструє переваги об'єднання наукових знань і впровадження нових технологій, що дає змогу досягти значного прогресу в розумінні динамічних приливних середовищ», — зазначив старший науковий співробітник UHI Shetland Шон Фрейзер.

Зі зростанням попиту на чисті джерела енергії, вітрові та сонячні станції стають все більш популярними, але їх генерація залишається нестабільною через погодні умови. У той же час системи, що використовують енергію припливів, забезпечують стабільну та передбачувану генерацію. Проте їх впровадження стикається з численними викликами, і технологія наразі перебуває на експериментальній стадії, вимагаючи значних інвестицій для масштабування. Рішення щодо інтеграції приливної енергії в електромережу все ще знаходяться на стадії розробки.

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