Электростанции на волнах станут эффективнее ветряных и солнечных

Самая мощная приливная турбина O2 может обеспечить электроэнергией 2 000 домов в Великобритании.

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Приливная турбина O2, разработанная компанией Orbital Marine Power, признанная самой мощной в мире, способна обеспечить электроэнергией 2 000 британских домохозяйств, используя энергию морских волн. Исследователи из Плимутского университета провели комплексные исследования для повышения эффективности этой 74-метровой турбины, которая расположена на Оркнейских островах в Шотландии, пишет Interesting Engineering.

Турбина O2 оснащена двумя роторами диаметром 20 метров и имеет мощность 2 МВт. Исследование сосредоточилось на влиянии приливных течений, скорость которых превышает восемь узлов, на производительность системы. Ученые использовали дроны и лодки для картографирования сложных приливных потоков, с которыми сталкивается турбина, и исследовали ее влияние на соседние турбины, расположенные ниже по течению.

Результаты исследования позволили получить рекомендации по оптимальному размещению приливных турбин для максимизации энергетического выхода. Это знание поможет в планировании и развертывании будущих систем сбора приливной энергии вдоль побережья Великобритании.

«Это исследование демонстрирует преимущества объединения научных знаний и внедрения новых технологий, что позволяет достичь значительного прогресса в понимании динамических приливных сред», - отметил старший научный сотрудник UHI Shetland Шон Фрейзер.

С ростом спроса на чистые источники энергии, ветровые и солнечные станции становятся все более популярными, но их генерация остается нестабильной из-за погодных условий. В то же время системы, использующие энергию приливов, обеспечивают стабильную и предсказуемую генерацию. Однако их внедрение сталкивается с многочисленными вызовами, и технология пока находится на экспериментальной стадии, требуя значительных инвестиций для масштабирования. Решения по интеграции приливной энергии в электросеть все еще находятся на стадии разработки.

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