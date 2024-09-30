Київ накриє пилова буря, через яку погіршиться якість повітря — у МОЗ дали рекомендації, як захиститися

Киян закликали обмежити перебування на вулиці, закрити вікна та двері, а також носити маски.

Фото: zt.20minut.ua

Як відомо, 1 жовтня Київ накриє непроглядна пилова буря з району Каспію.

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що 1 та 2 жовтня у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.

«Ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний», - заявили у МОЗ.

У відомстві закликали мешканців Києва у це період обмежити перебування на вулиці без нагальної потреби, закрити вікна та двері, а також носити маски.

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