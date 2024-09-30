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1 жовтня Київ накриє непроглядна пилова буря з району Каспію

12:56, 30 вересня 2024
Пилове забруднення очікується до п'ятниці.
1 жовтня Київ накриє непроглядна пилова буря з району Каспію
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У Києві спостерігається загроза погіршення якості повітря через переміщення дрібного пилу, яке розпочнеться вже завтра. Як повідомляє Укргідрометцентр, покращення чергуватиметься з погіршеннями видимості та якості повітря. Ситуація утримуватиметься до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.

Зокрема, 1 та 2 жовтня в столиці очікується погіршення через попадання пилу з району Каспію. Наразі Каспійській низовині спостерігається пилова буря, що викликає високий рівень запилення повітря. Вітер переносить пил з цього регіону в Україні, зокрема до Полтавської, Дніпропетровської, Сумської, Харківської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, а також у Черкаську та Кіровоградську області.

Місцева сухість землі також погіршує ситуацію, адже вітер піднімає дрібні часточки ґрунту, які додають до загального запилення. Як зазначили медики, у разі погіршення якості повітря рекомендується не виходити зайвий раз на вулицю, зачиняти вікна, уникати фізичної активності на свіжому повітрі та пити більше води.

Крім того, для Київщини, Чернігівщини та Сумщини може відзначатися погіршення якості повітря через переміщення оксиду вуглецю із задимлення, що пошириться з північного сходу 1 жовтня.

Як раніше повідомлялося мешканці Дніпра, Полтави, Сум, Харкова та в окупованому Луганську вже скаржаться на якість повітря.

Джерело фото: Укргідрометцентр

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