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Вищий антикорупційний суд закупить квартири для нових суддів загальною вартістю 60 млн гривень

12:50, 30 вересня 2024
На закупівлю службового житла можуть направити гроші від стягнутих застав.
Вищий антикорупційний суд закупить квартири для нових суддів загальною вартістю 60 млн гривень
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Вищий антикорупційний суд у 2025 році планує витратити близько 60 млн. гривень на закупівлю службових квартир для суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати, які отримають призначення на посади за підсумками конкурсу на вакантні посади суддів ВАКС та АП ВАКС.  

Як зазначив під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики 27 вересня керівник апарату ВАКС Богдан Крикливенко, закупівля службового житла передбачена ст. 13 Закону «Про Вищий антикорупційний суд».

Згідно до вимог Закону, суддя ВАКС або АП ВАКС, не забезпечений житлом, забезпечується державою службовим житлом на час перебування на посаді. Зазначене службове житло знаходиться у державній власності та не підлягає приватизації.

«Закон гарантує забезпечення суддів ВАКС житлом. Необхідно враховувати, що нові судді ВАКС та АП ВАКС можуть бути з різних регіонів України, а відтак потребуватимуть поліпшення своїх житлових умов», - розповів Богдан Крикливенко.

Разом з тим керівник апарату ВАКС повідомив, що купівля квартир для нових суддів може бути профінансована за рахунок стягнень судом застав у спеціальний фонд. Наприклад, 23 вересня ВАКС стягнув 15 млн. гривень застави, яку раніше вніс народний депутат Андрій Одарченко («Слуга народу»), однак нещодавно втік за кордон.

Нагадаємо, що конкурс на 15 вакантних посад суддів ВАКС та 10 посад суддів АП ВАКС ВККС оголосила 23 листопада 2023 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун  

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Вищий антикорупційний суд закупить квартири для нових суддів загальною вартістю 60 млн гривень

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