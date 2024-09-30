Высший антикоррупционный суд закупит квартиры для новых судей общей стоимостью 60 млн гривен

На закупку служебного жилья могут направить деньги от взысканных залогов.

Высший антикоррупционный суд в 2025 году планирует потратить около 60 млн. гривен на закупку служебных квартир для судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты, которые получат назначение на должности по итогам конкурса на вакантные должности судей ВАКС и АП ВАКС.

Как отметил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики 27 сентября руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко, закупка служебного жилья предусмотрена ст. 13 Закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Согласно требованиям Закона судья ВАКС или АП ВАКС, не обеспеченный жильем, обеспечивается государством служебным жильем на время пребывания в должности. Указанное служебное жилье находится в государственной собственности и не подлежит приватизации.

«Закон гарантирует обеспечение судей ВАКС жильем. Необходимо учитывать, что новые судьи ВАКС и АП ВАКС могут быть из разных регионов Украины, а значит, будут нуждаться в улучшении своих жилищных условий», - рассказал Богдан Крикливенко.

Вместе с тем руководитель аппарата ВАКС сообщил, что покупка квартир для новых судей может быть профинансирована за счет взысканий судом залогов в специальный фонд. Например, 23 сентября ВАКС взыскал 15 млн. гривен залога, который ранее внес народный депутат Андрей Одарченко («Слуга народа»), который, однако, скрылся за границей.

Напомним, что конкурс на 15 вакантных должностей судей ВАКС и 10 должностей судей АП ВАКС ВККС объявила 23 ноября 2023 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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