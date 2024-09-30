1 октября Киев накроет непроглядная пылевая буря из района Каспия

Пылевое загрязнение ожидается до пятницы.

В Киеве наблюдается угроза ухудшения качества воздуха из-за перемещения мелкой пыли, которое начнется уже завтра. Как сообщает Укргидрометцентр, улучшение будет чередоваться с ухудшением видимости и качества воздуха. Ситуация будет удерживаться до пятницы, когда направление ветра в Украине изменится на южное и западное.

В частности, 1 и 2 октября в столице ожидается ухудшение из-за попадания пыли из района Каспия. Сейчас на Каспийской низменности наблюдается пылевая буря, что вызывает высокий уровень запыленности воздуха. Ветер переносит пыль из этого региона в Украину, в частности в Полтавскую, Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области, а также в Черкасскую и Кировоградскую области.

Местная сухость земли также ухудшает ситуацию, ведь ветер поднимает мелкие частицы почвы, которые добавляют к общему опылению. Как отметили медики, в случае ухудшения качества воздуха рекомендуется не выходить лишний раз на улицу, закрывать окна, избегать физической активности на свежем воздухе и пить больше воды.

Кроме того, для Киевской, Черниговской и Сумской областей может отмечаться ухудшение качества воздуха из-за перемещения оксида углерода из задымления, которое распространится с северо-востока 1 октября.

Как ранее сообщалось жители Днепра, Полтавы, Сум, Харькова и в оккупированном Луганске уже жалуются на качество воздуха.

Источник фото: Укргидрометцентр

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