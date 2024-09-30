Пилова буря накриває українські міста, відео

До України пил рухається за вітром з Узбекистану, Казахстану та Туркменістану

Україну накриває пилова буря. Мешканці Дніпра, Полтави, Сум, Харкова та в окупованому Луганську вже скаржаться на якість повітря.

За даними сервісу Windy, до України пил рухається за вітром з Узбекистану, Казахстану та Туркменістану. Також накрило Саудівську Аравію, Єгипет та низку інших країн.

В містах України вже спостерігається погана якість повітря та наліт з бруду і пилу.

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