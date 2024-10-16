Господарський суд Одеської області повідомив про наявність низки вакантних посад

Господарський суд Одеської області повідомив, що у суді наявні наступну вакансії:
*посади державної служби категорії «В» на період дії воєнного стану.
«ОБОВ’ЯЗКОВОЮ вимогою для усіх вакансій є державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (офіційний документ, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови, який засвідчує рівень володіння державною мовою).
За додатковою інформацією звертайтесь до відділу управління персоналом: за номером телефону: (0482) 307-956, на електронну пошту: [email protected]», - додали у суді.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.
Додамо, Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови.
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