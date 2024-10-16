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Господарський суд Одеської області повідомив про наявність низки вакантних посад

13:27, 16 жовтня 2024
Суд шукає помічник судді, секретаря судового засідання та низку інших спеціалістів.
Господарський суд Одеської області повідомив про наявність низки вакантних посад
Фото: od.arbitr.gov.ua
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Господарський суд Одеської області повідомив, що у суді наявні наступну вакансії:

  1. Помічник судді (вища освіта ступеня не нижче магістра)
  2. Спеціаліст аналітично-інформаційного відділу (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
  3. Спеціаліст відділу документального забезпечення (канцелярія) (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
  4. Спеціаліст статистичного відділу (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
  5. Спеціаліст відділу управління персоналом (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
  6. Головний консультант (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
  7. Судовий розпорядник (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)
  8. Секретар судового засідання (вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра)

*посади державної служби категорії «В» на період дії воєнного стану.

«ОБОВ’ЯЗКОВОЮ вимогою для усіх вакансій є державний сертифікат про рівень володіння державною мовою (офіційний документ, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови, який засвідчує рівень володіння державною мовою).

За додатковою інформацією звертайтесь до відділу управління персоналом: за номером телефону: (0482) 307-956, на електронну пошту: [email protected]», - додали у суді.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.

Додамо, Мінфін погоджується на збільшення розміру посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів, але є умови.

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суд вакансії

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