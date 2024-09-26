Лидером по средней зарплате среди органов судебной власти стала ГСА – 85,9 тысяч грн

Средняя зарплата за август 2024 года в Государственной судебной администрации составила 85,9 тысяч грн, а руководитель структурного подразделения Высшего совета правосудия получил 117,7 тысяч грн в августе.

Министерство финансов обнародовало данные об оплате труда в судебной власти в разрезе органов за август 2024 года.

Лидером по средней зарплате стала Государственная судебная администрация Украины – она там составила 85,9 тысячи гривен.

При этом средняя зарплата за август у руководства ГСА составила 110,8 тысячи грн, у специалиста – 76,4 тысячи грн.

У руководителя структурного подразделения в ГСА – 107,1 тысячи грн. У работника патронатной службы – 107,4 тыс. грн.

За август, по подсчетам Минфина, в ГСА начислена зарплата 30 177 людям.

Далее рейтинг средней зарплаты следующий:

Высший антикоррупционный суд – 84,5 тысячи грн

Высший совет правосудия – 80,8 тысяч грн

Высшая квалифкомиссия судей – 59 тысяч грн

Верховный Суд – 58,3 тысячи грн.

Если принимать во внимание зарплату специалистов в органах судебной власти, то средняя зарплата за август была в Высшем совете правосудия - 78,7 тысяч грн. В ВАКС – 73,5 тысячи грн. В Верховном Суде – 51,4 тысяч грн, в ВККС – 51,3 тыс. грн

Руководитель структурного подразделения за август в среднем получил 120,5 тысячи в ВАКС, 117,7 тысячи гривен – в Высшем совете правосудия, 87,3 тысячи гривен – в Верховном Суде, 78,4 тысячи гривен – в ВККС.

Работник, выполняющий функции по обслуживанию, получил 55,7 тысяч грн в ВАКС, 37,6 тысяч грн в Верховном Суде, 31,7 тысяч грн в ВККС в среднем за август 2024 года.

Автор: Наталя Мамченко

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