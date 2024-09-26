Лідером за середньою зарплатою серед органів судової влади стала ДСА – 85,9 тисяч грн

Середня зарплата за серпень 2024 року у Державній судовій адміністрації склала 85,9 тисяч грн, а керівник структурного підрозділу Вищої ради правосуддя отримав 117,7 тисяч грн у серпні.

Міністерство фінансів оприлюднило дані про оплату праці у судовій владі у розрізі органів за серпень 2024 року.

Лідером за середньою зарплатою стала Державна судова адміністрація України – вона там склала 85,9 тисяч грн.

При цьому середня зарплата за серпень у керівництва ДСА склала 110,8 тисяч грн, у спеціаліста – 76,4 тисячі грн.

У керівника структурного підрозділу в ДСА – 107,1 тисяч грн. У працівника патронатної служби – 107,4 тис. грн.

Станом на серпень, за підрахунками Мінфіну, у ДСА нараховано зарплату 30 177 особам.

Далі рейтинг середньої зарплати наступний:

Вищий антикорупційний суд – 84,5 тисяч грн

Вища рада правосуддя – 80,8 тисяч грн

Вища кваліфкомісія суддів – 59 тисяч грн

Верховний Суд – 58,3 тисячі грн.

Якщо брати до увагу зарплату спеціалістів в органах судової влади, то найбільше середня зарплата за серпень була у Вищій раді правосуддя – 78,7 тисяч грн. У ВАКС – 73,5 тисяч грн. У Верховному Суді – 51,4 тисяч грн, у ВККС – 51,3 тис. грн

Керівник структурного підрозділу за серпень в середньому отримав 120,5 тисяч у ВАКС, 117,7 тисяч грн – у Вищій раді правосуддя, 87,3 тисяч грн – у Верховному Суді, 78,4 тисячі грн – у ВККС.

Працівник, який виконує функції з обслуговування отримав 55,7 тисяч грн у ВАКС, 37,6 тисяч грн у Верховному Суді, 31,7 тисяч грн у ВККС в середньому за серпень 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко

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