рф може застосувати 200-300 засобів ураження для атаки на українські АЕС, — Defense Express

Ворог може спробувати атакувати українські АЕС, як ракетами, так і БПЛА.

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Як відомо, Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росія готує атаки на українські ядерні реактори, щоб від'єднати їх від системи енергопостачання. Також він говорив, що що отримав повідомлення розвідки про підготовку удару рф по АЕС, що може призвести до ядерної катастрофи.

Для атаки на українські АЕС ворог може застосувати 200-300 засобів ураження різних типів. Таку думку висловив експерт з озброєнь та головний редактор військового порталу Defense Express Олег Катков ефірі «Еспресо».

«Відносно потужностей та запасів засобів ураження ворога: якщо дійсно росіяни атакують наші АЕС, то це буде максимально концентрований удар. Очевидно, що це ймовірно буде не удар по самих енергоблоках, а по інфраструктурі, щоб вивести з ладу АЕС. Втім, це теж буде удар по ядерному обʼєкту. Для такої атаки росіяни можуть застосувати понад 100 літальних апаратів різних типів. Тобто, будуть летіти й дрони, завданням яких буде перенавантажити нашу систему ППО. Також будуть використовуватись крилаті та високошвидкісні ракети типу «Кинджал». І тут важливо розуміти одну річ, що будь-яка протиповітряна та протиракетна оборона може бути продавлена, якою б щільною вона не була», - пояснив Катков.

Експерт наголосив, що система ППО та ПРО України може не впоратись з російською атакою на АЕС.

«Оскільки завжди є питання щодо заряджених ракет в ЗРК та й самою кількості систем ППО. І це, якщо навіть виділити на кожну нашу АЕС по одній системі Patriot, а до нього теж потрібні системи прикриття. Попри це все, через кількість засобів ураження, які може використати ворог, системи ППО та ПРО можуть не збити всі ці літальні апарати. Тому, є висока ймовірність того, що росіяни можуть застосувати 200-300 ракет та БПЛА для атаки на українські АЕС», - додав він.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про те, що росіяни готуються атакувати наші атомні електростанції. За словами Глави держави, мова йде про три АЕС і Україна має інформацію і докази цього.

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