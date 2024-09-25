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рф может применить 200-300 средств поражения для атаки на украинские АЭС, — Defense Express

18:15, 25 сентября 2024
Враг может попробовать атаковать украинские АЭС как ракетами, так и БПЛА.
рф может применить 200-300 средств поражения для атаки на украинские АЭС, — Defense Express
Фото: nung.edu.ua
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Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия готовит атаки на украинские ядерные реакторы, чтобы отсоединить их от системы энергоснабжения. Также он говорил, что получил сообщения от разведки о подготовке удара рф по АЭС, что может привести к ядерной катастрофе.

Для атаки на украинские АЭС враг может применить 200-300 средств поражения разных типов. Такое мнение высказал эксперт по вооружениям и главный редактор военного портала Defense Express Олег Катков в эфире «Еспрессо».

«По мощностям и запасам средств поражения врага: если действительно россияне атакуют наши АЭС, то это будет максимально концентрированный удар. Очевидно, что это, вероятно, будет не удар по самим энергоблокам, а по инфраструктуре, чтобы вывести из строя АЭС. Впрочем, это тоже будет удар по ядерному объекту. Для такой атаки россияне могут применить более 100 летательных аппаратов разных типов. То есть будут лететь и дроны, задачей которых будет перегрузить нашу систему ПВО. Также будут использоваться крылатые и высокоскоростные ракеты типа «Кинжал». И здесь важно понимать одну вещь, что любая противовоздушная и противоракетная оборона может быть продавлена, какой бы плотной она ни была», - пояснил Катков.

Эксперт подчеркнул, что система ПВО и ПРО Украины может не справиться с российской атакой на АЭС, поскольку всегда есть вопросы по заряженным ракетам в ЗРК и самому количеству систем ПВО.

«И это если даже выделить на каждую нашу АЭС по одной системе Patriot, а к нему тоже нужны системы прикрытия. Несмотря на это, из-за количества средств поражения, которые может использовать враг, системы ПВО и ПРО могут не сбить все эти летательные аппараты. Поэтому высока вероятность того, что россияне могут применить 200-300 ракет и БПЛА для атаки на украинские АЭС», - добавил он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что россияне готовятся атаковать наши атомные электростанции. По словам Главы государства, речь идет о трех АЭС и у Украины есть информация и доказательства этого.

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