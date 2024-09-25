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Владимир Зеленский предположил, что россия может повлечь за собой ядерную катастрофу атаками на АЭС

17:12, 25 сентября 2024
Во время своего выступления на Генассамблее ООН Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует атаковать украинские АЭС.
Владимир Зеленский предположил, что россия может повлечь за собой ядерную катастрофу атаками на АЭС
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия готовит атаки на наши ядерные реакторы, чтобы отсоединить их от системы энергоснабжения.

«Представьте, что в вашей стране уничтожено 80% энергогенерации - именно такие масштабы разрушений», - подчеркнул Президент во время дебатов в Генеральной ассамблее ООН.

Глава государства добавил, что враг уже уничтожил все украинские тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции.

«Именно пути готовятся к зиме, пытаясь, чтобы обычные украинцы страдали», — президент Зеленский.

Владимир Зеленский повторил, что рф намерена спровоцировать ядерную катастрофу, повредив питание трех украинских АЭС.

Спутниковые снимки для подготовки ударов россия получает от Китая, добавил Глава государства.

По словам Президента, цель врага – отсоединить эти электростанции от электросети.

«И если, не дай Бог, россия повлечет за собой ядерную катастрофу на одной из наших АЭС – радиация не уважает государственных границ, и, к сожалению, разные страны могут ощутить на себе разрушительные последствия», - подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о том, что россияне готовятся атаковать наши атомные электростанции. По словам Главы государства, речь идет о трех АЭС и у Украины есть информация и доказательства этого.

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