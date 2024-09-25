Володимир Зеленський припустив, що рф може спричинити ядерну катастрофу атаками на АЕС

Під час свого виступу на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський заявив, що росія планує атакувати українські АЕС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія готує атаки на наші ядерні реактори, щоб від'єднати їх від системи енергопостачання.

«Уявіть, що в вашій країні знищено 80% енергогенерації — саме такі масштаби руйнувань», — наголосив Президент під час дебатів у Генеральній асамблеї ООН.

Глава держави додав, що ворог знищив вже усі українські теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції.

«Саме так путін готується до зими, намагаючись, щоб звичайні українці страждали», — президент Зеленський.

Володимир Зеленський повторив, що рф має намір спровокувати ядерну катастрофу, пошкодивши живлення трьох українських АЕС.

Супутникові знімки для підготовки ударів росія отримує від Китаю, додав Глава держави.

За словами Президента, мета ворога - від'єднати ці електростанції від електромережі.

«І якщо, не дай Бог, росія спричинить ядерну катастрофу на одній з наших АЕС - радіація не поважає державних кордонів, і, на жаль, різні країни можуть відчути на собі руйнівні наслідки», - підкреслив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про те, що росіяни готуються атакувати наші атомні електростанції. За словами Глави держави, мова йде про три АЕС і Україна має інформацію і докази цього.

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