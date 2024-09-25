Владимир Зеленский заявил, что получил сообщение разведки о подготовке удара рф по АЭС, что может привести к ядерной катастрофе

Если россия повлечет за собой ядерную катастрофу на одной из наших атомных электростанций, радиация не будет уважать государственные границы, и, к сожалению, разные страны могут ощутить на себе разрушительные последствия, большинство в мире понимает – что поставлено на карту – отметил Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН.

Для Украины и мира существует риск ядерной катастрофы вследствие возможных ударов россии по украинским АЭС. О том, что такие удары могут быть нанесены, Президент Владимир Зеленский заявил 25 сентября во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, ссылаясь на данные разведки.

«Сегодня я хочу рассказать вам о дне, который уже прошел, и о дне, который никогда не должен наступить. В ночь на 4 марта 2022 года я получил одно из самых страшных сообщений с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В сообщении говорилось, что российские танки стреляли прямо по зданиям нашей украинской АЭС. Запорожская атомная электростанция. Самая большая в Европе. Шесть ядерных реакторов… Это был один из ужаснейших моментов войны, когда никто не мог знать, чем закончатся российские удары по атомному объекту, а в Украине всем напомнили, что такое Чернобыль.

Сейчас Запорожская АЭС остается оккупированной российскими войсками. К сожалению. И это риск ядерной аварии. Это главный источник радиационной опасности в Европе, возможно, и в мире.

Вот почему в формуле мира, которую я представил, первый пункт касается ядерной безопасности», - отметил Зеленский.

«Большинство в мире понимает – что поставлено на карту. Генассамблея требовала от россии вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС. Только тогда настоящая ядерная безопасность вернется в Европу и мир», - добавил он.

«А теперь о дне, который никогда не должно наступить.

Поскольку россия не может победить сопротивление нашего народа на поле боя, путин ищет другие способы сломить украинский дух. Одним из его методов является нацеливание на нашу энергетическую инфраструктуру.

Недавно я получил очередное тревожное сообщение от нашей разведки.

Теперь, кажется, путин действительно планирует нападение на наши атомные электростанции и их инфраструктуру, имея целью отключить станции от энергосети. С помощью спутников, кстати, дамы и господа, кстати, спутников других стран, россия получает изображения и подробную информацию об инфраструктуре наших АЭС.

Но чем это действительно грозит?

Любой ракетный или беспилотный удар, любой критический инцидент в энергетической системе может привести к ядерной катастрофе. Такой день никогда не должен наступить. И Москва должна это понимать. И это в том числе зависит от вашей решимости оказывать давление на агрессора. Это атомные электростанции! Они должны быть безопасными», - подчеркнул Президент.

Дальше он напомнил о Формуле мира. «Для нас важно, чтобы все эти люди поняли нас – поняли, что Украина больше всех в мире хочет прекращения этой войны.

«И если, не дай Бог, россия повлечет за собой ядерную катастрофу на одной из наших атомных электростанций, радиация не будет уважать государственные границы, и, к сожалению, разные страны могут ощутить на себе разрушительные последствия. Многих это волнует, но самое глубокое понимание войны всегда находим в доме, который он разрушает», - отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что «когда некоторые предлагает альтернативы, половинчатые планы урегулирования – так называемые «наборы принципов» – это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, наиболее пострадавших от войны, это не только игнорирует реальность, но и дает пути политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль большее количество наций».

«Любые параллельные или альтернативные попытки добиться мира – это фактически попытки достичь затишья, а не прекращение войны, поскольку уже два года существует глобальная инициатива – Формула мира» - отметил Президент.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.