Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Владимир Зеленский заявил, что получил сообщение разведки о подготовке удара рф по АЭС, что может привести к ядерной катастрофе

17:42, 25 сентября 2024
Если россия повлечет за собой ядерную катастрофу на одной из наших атомных электростанций, радиация не будет уважать государственные границы, и, к сожалению, разные страны могут ощутить на себе разрушительные последствия, большинство в мире понимает – что поставлено на карту – отметил Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН.
Владимир Зеленский заявил, что получил сообщение разведки о подготовке удара рф по АЭС, что может привести к ядерной катастрофе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Для Украины и мира существует риск ядерной катастрофы вследствие возможных ударов россии по украинским АЭС. О том, что такие удары могут быть нанесены, Президент Владимир Зеленский заявил 25 сентября во время своего выступления на Генеральной ассамблее ООН, ссылаясь на данные разведки.

«Сегодня я хочу рассказать вам о дне, который уже прошел, и о дне, который никогда не должен наступить. В ночь на 4 марта 2022 года я получил одно из самых страшных сообщений с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. В сообщении говорилось, что российские танки стреляли прямо по зданиям нашей украинской АЭС. Запорожская атомная электростанция. Самая большая в Европе. Шесть ядерных реакторов… Это был один из ужаснейших моментов войны, когда никто не мог знать, чем закончатся российские удары по атомному объекту, а в Украине всем напомнили, что такое Чернобыль.

Сейчас Запорожская АЭС остается оккупированной российскими войсками. К сожалению. И это риск ядерной аварии. Это главный источник радиационной опасности в Европе, возможно, и в мире.

Вот почему в формуле мира, которую я представил, первый пункт касается ядерной безопасности», - отметил Зеленский.

«Большинство в мире понимает – что поставлено на карту. Генассамблея требовала от россии вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС. Только тогда настоящая ядерная безопасность вернется в Европу и мир», - добавил он.

«А теперь о дне, который никогда не должно наступить.

Поскольку россия не может победить сопротивление нашего народа на поле боя, путин ищет другие способы сломить украинский дух. Одним из его методов является нацеливание на нашу энергетическую инфраструктуру.

Недавно я получил очередное тревожное сообщение от нашей разведки.

Теперь, кажется, путин действительно планирует нападение на наши атомные электростанции и их инфраструктуру, имея целью отключить станции от энергосети. С помощью спутников, кстати, дамы и господа, кстати, спутников других стран, россия получает изображения и подробную информацию об инфраструктуре наших АЭС.

Но чем это действительно грозит?

Любой ракетный или беспилотный удар, любой критический инцидент в энергетической системе может привести к ядерной катастрофе. Такой день никогда не должен наступить. И Москва должна это понимать. И это в том числе зависит от вашей решимости оказывать давление на агрессора. Это атомные электростанции! Они должны быть безопасными», - подчеркнул Президент.

Дальше он напомнил о Формуле мира. «Для нас важно, чтобы все эти люди поняли нас – поняли, что Украина больше всех в мире хочет прекращения этой войны.

«И если, не дай Бог, россия повлечет за собой ядерную катастрофу на одной из наших атомных электростанций, радиация не будет уважать государственные границы, и, к сожалению, разные страны могут ощутить на себе разрушительные последствия. Многих это волнует, но самое глубокое понимание войны всегда находим в доме, который он разрушает», - отметил Владимир Зеленский.

Он добавил, что «когда некоторые предлагает альтернативы, половинчатые планы урегулирования – так называемые «наборы принципов» – это не только игнорирует интересы и страдания украинцев, наиболее пострадавших от войны, это не только игнорирует реальность, но и дает пути политическое пространство для продолжения войны и давления на мир, чтобы взять под контроль большее количество наций».

«Любые параллельные или альтернативные попытки добиться мира – это фактически попытки достичь затишья, а не прекращение войны, поскольку уже два года существует глобальная инициатива – Формула мира» - отметил Президент.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский заявил, что получил сообщение разведки о подготовке удара рф по АЭС, что может привести к ядерной катастрофе

Если россия повлечет за собой ядерную катастрофу на одной из наших атомных электростанций, радиация не будет уважать государственные границы, и, к сожалению, разные страны могут ощутить на себе разрушительные последствия, большинство в мире понимает – что поставлено на карту – отметил Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН.

Руководство Нацагентства по вопросам государственной службы получило 227 тысяч грн зарплаты за август, а Пенсионного фонда – 165 тысяч грн

Руководство НАГС получило в августе 2024 года 227 тысяч грн, Нацкомиссии по государственному регулированию энергетики – 223 тысяч грн, Национальной сервисной службы – 216 тысяч грн – данные Минфина.

Заявление на отсрочку подается только лично, не по электронной почте и не через адвоката – Полтавский областной ТЦК

В Полтавском областном ТЦК напомнили, что наличие права на отсрочку не означает отсрочки, поэтому нужно подать заявления лично.

Волынский ТЦК после скандала с доступом адвокатов решил создать места для общения адвокатов и военнообязанных

По аналогу с СИЗО в Волынском ОТЦК создадут специальные места для общения адвокатов и военнообязанных.

Сотрудники секретной службы США получили сообщение о подозрительном лице с дальномером за 27 минут до стрельбы на митинге Дональда Трампа – отчет Сената

Расследование Сената выявило огромные ошибки Секретной службы на митинге Дональда Трампа, где его попытались убить – промежуточный отчет Сената.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Джабурія
    Олександр Джабурія
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Анастасія Мороко
    Анастасія Мороко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Шляхова
    Олена Шляхова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду