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Глава МИД Польши Сикорский призвал разрешить Украине бить западным оружием вглубь рф

18:30, 25 сентября 2024
Радослав Сикорский заявил, что жертва агрессии вправе обороняться, в том числе ударами по территории агрессора.
Глава МИД Польши Сикорский призвал разрешить Украине бить западным оружием вглубь рф
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не понимает позиции США по запрету для Украины бить западным оружием вглубь территории россии. Об этом он сказал в комментарии CNN.

Он отметил, что всем государствам мира в случае ведения боевых действий существуют ограничения, определенные международным гуманитарным правом, однако россия постоянно игнорирует их.

«Я был во Львове, и там российская ракета убила всю семью. Отец смотрел, как из-под завалов извлекают тела его жены и трех дочерей», - напомнил польский министр.

Он добавил, что россия системно уничтожает украинскую энергетическую инфраструктуру и уже разрушила около 70% объектов.

«Ракета, убившая львовскую семью, была выпущена российским бомбардировщиком, летевшим над территорией рф и взлетевшим с российского аэродрома. Назовите мне хоть одну причину, почему Украина не должна иметь возможности уничтожить того бомбардировщика, ударив по тому аэропорту. Жертва агрессии имеет право обороняться, в том числе ударами по территории агрессора», – подчеркнул Сикорский.

Также он напомнил, что с августа украинские войска уже находятся в Курской области россии, намекая, что это должно развеять опасения западных союзников по поводу реакции Кремля на пересечение «красных линий».

Ранее сообщалось, что Длительный отказ США от ударов дальнобойными ракетами вглубь рф усилил споры между союзниками.

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