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Глава МЗС Польщі Сікорський закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб рф

18:30, 25 вересня 2024
Радослав Сікорський заявив, що жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора.
Глава МЗС Польщі Сікорський закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб рф
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не розуміє позиції США щодо заборони для України бити західною зброєю вглиб території росії. Про це він сказав у коментарі CNN.

Він зазначив, що до усіх держав світу у разі ведення бойових дій існують обмеження, визначені міжнародним гуманітарним правом, проте росія постійно ігнорує їх.

«Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину. Батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини та трьох доньок», - нагадав польський міністр.

Він додав, що росія системно нищить українську енергетичну інфраструктуру і вже зруйнувала близько 70% об’єктів.

«Ракета, яка вбила львівську родину, була випущена російським бомбардувальником, що летів над територією рф і злетів з російського аеродрому. Назвіть мені хоч одну причину, чому Україна не повинна мати можливості знищити того бомбардувальника, вдаривши по тому летовищу. Жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора», - наголосив Сікорський.

Також він нагадав, що з серпня українські війська вже перебувають у Курській області рф, натякаючи, що це мало б розвіяти побоювання західних союзників щодо реакції Кремля на перетин «червоних ліній».

Раніше ми писали, що тривала відмова США від ударів далекобійними ракетами вглиб рф посилила суперечки між союзниками.

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