Глава МЗС Польщі Сікорський закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб рф

Радослав Сікорський заявив, що жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що не розуміє позиції США щодо заборони для України бити західною зброєю вглиб території росії. Про це він сказав у коментарі CNN.

Він зазначив, що до усіх держав світу у разі ведення бойових дій існують обмеження, визначені міжнародним гуманітарним правом, проте росія постійно ігнорує їх.

«Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину. Батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини та трьох доньок», - нагадав польський міністр.

Він додав, що росія системно нищить українську енергетичну інфраструктуру і вже зруйнувала близько 70% об’єктів.

«Ракета, яка вбила львівську родину, була випущена російським бомбардувальником, що летів над територією рф і злетів з російського аеродрому. Назвіть мені хоч одну причину, чому Україна не повинна мати можливості знищити того бомбардувальника, вдаривши по тому летовищу. Жертва агресії має право оборонятися, у тому числі ударами по території агресора», - наголосив Сікорський.

Також він нагадав, що з серпня українські війська вже перебувають у Курській області рф, натякаючи, що це мало б розвіяти побоювання західних союзників щодо реакції Кремля на перетин «червоних ліній».

Раніше ми писали, що тривала відмова США від ударів далекобійними ракетами вглиб рф посилила суперечки між союзниками.

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