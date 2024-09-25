На Одещині викрили ексначальника виконавчої служби, який 8 тисяч доларів обіцяв допомогти з перетином кордону

Фігурант за хабарі обіцяв закрити виконавче провадження та допомогти незаконно перетнути кордон.

Фото: od.npu.gov.ua

На Одещині правоохоронці викрили колишнього начальника Державної виконавчої служби в Ізмаїльському районі, який за гроші «допомагав» із закриттям виконавчих проваджень та перетином кордону. Про це повідомляє поліція регіону.

Його затримали після отримання двох хабарів розміром 30 тисяч гривень та 8 тисяч доларів.

«Ділок пообіцяв одному чоловіку за 30 тисяч гривень винагороди вплинути на колишніх колег, щоб ті закрили виконавче провадження, розпочате щодо нього. Ще одному молодику він пообіцяв допомогти виїхати за кордон через офіційний пункт пропуску, посилаючись на з’язки в Державній прикордонній службі. Ця послуга була оцінена ним у 8000 доларів», - зазначив начальник слідчого відділу Ізмаїльського районного відділу поліції Анатолій Маршавка.

Правоохоронці задокументували отримання правопорушником обох «гонорарів», після чого вилучили кошти та затримали його в процесуальному порядку.

Фігуранту повідомили про підозру.

Максимальне покарання за злочини - до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до аналогічних злочинів та встановлюють інших осіб, які могли бути задіяні до цих схем. Слідство триває.

У поліції додали, що фігурант вже скоював аналогічні злочини, а також несанкціоновані дії з інформацією з обмеженим доступом, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах. Дві справи відносно нього знаходяться в суді з минулого року.

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