Вже захворіли лебеді — на Київщині виявили пташиний грип

У зв’язку з виділенням РНК вірусу грипу птиці типу А радять уникнути будь якого контакту із птахами та повідомляти про це ветеринарів.

Фото: shpalta.media

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На Київщині у Білоцерківському районі виявили пташиний грип. Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Так, на березі річки Сквирка у селі Мала Сквирка у лебедів виявили вірус грипу птиці типу А субтипу H5N1.

«В зв’язку з виділенням РНК вірусу грипу птиці типу А субтипу H5N1від патологічного матеріалу перелітних птахів (лебедів), виявлених на березі річки Сквирка с.Мала Сквирнка, Фурсівської ОТГ, Білоцерківського району, Київської області прохання, при виявленні падежу перелітних птахів, домашньої птиці, зміни поведінки домашньої птиці, повідомляйте лікарів ветеринарної медицини Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини», — наголосили у відомстві.

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