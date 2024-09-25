Аудит системи органів прокуратури виявив недоліки в обліку основних засобів та управлінні ризиками

Для усунення недоліків Рахункова палата надала загалом 17 рекомендацій Мінфіну, Держказначейству, Офісу генпрокурора та органам системи прокуратури.

Фінансовий аудит системи органів прокуратури виявив окремі недоліки в обліку основних засобів та управлінні ризиками. Про це йдеться у відповідному звіті, повідомляє Рахункова палата.

Обсяг охоплених аудитом коштів становив 13,2 млрд грн, вартість активів - 5 млрд грн, при цьому в Офісі генпрокурора відсутня актуальна інформація про стан та вартість окремих активів на тимчасово окупованих рф територіях України і територіях, де тривають бойові дії.

Отже, під час аудиту було виявлено заниження вартості обліку земельних ділянок, наданих на праві постійного користування, на суму 215,9 млн грн та балансовий облік взятих на зберігання сум вилучених у кримінальних провадженнях коштів на 386,2 млн грн, що не узгоджується з економічною сутністю активів та зобов’язань за визначенням нормативно-правових актів.

Також аудитори з’ясували, що консолідація фінансової звітності ОГП здійснюється лише за окремими показниками, що створює ризики для її достовірності. Відсутня єдина політика щодо обліку земельних ділянок, перегляду ліквідаційної вартості об’єктів основних засобів обліку та службових житлових приміщень. При цьому система внутрішнього контролю не є досконалою, заходи є фрагментарними, а процедури управління ризиками щодо консолідації фінансової та бюджетної звітності не розроблені.

Інші, менш суттєві недоліки, стосувалися неправильно вказаної вартості основних засобів та їхнього зносу, незавершених капітальних інвестицій, дебіторської заборгованості за розрахунками із соціального страхування тощо.

Як наслідок, за результатами аудиту загальна сума виявлених викривлень консолідованої фінансової та зведеної бюджетної звітності становила 823,6 млн грн. З них 602,1 млн грн – це суттєві викривлення.

Вказується, що у процесі аудиту та за його результатами об’єкти контролю відкоригували помилки на загальну суму 41,3 млн гривень. Таким чином, на дату завершення аудиту невідкоригованими лишилися помилки на суму 617,4 млн грн та 115,3 млн грн, що не підлягає виправленню через технічну неможливість або завершення звітного періоду.

Для усунення недоліків Рахункова палата надала загалом 17 рекомендацій Міністерству фінансів, Державній казначейській службі, Офісу Генерального прокурора та органам системи прокуратури.

Зокрема:

Офісу Генерального прокурора:

- визначити єдину облікову політику для обліку нерухомого майна, перегляду ліквідаційної вартості основних засобів, обліку службових житлових приміщень;

- розробити і затвердити порядки внутрішнього контролю для всіх розпорядників бюджетних коштів системи органів прокуратури;

– відкоригувати дані обліку і звітності відповідно до порядку обліку вилучених у кримінальних провадженнях коштів як тимчасово вилучене майно після його розробки Мінфіном тощо.

Міністерству фінансів України:

– розробити проєкт закону щодо розширення кола суб’єктів державного сектору, що складають консолідовану фінансову звітність;

– вжити заходів щодо удосконалення нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку активів, що знаходяться на територіях бойових дій або тимчасово окупованих рфтощо.

Мінфіну та Державній казначейській службі України:

– впровадити зміни в програмне забезпечення АС «Є-Звітність», забезпечивши технічну можливість внесення змін для зазначення інформації про безоплатно отримані основні засоби як міжнародну технічну допомогу та розкриття інформації про виплати при звільненні працівників;

– розробити методологію консолідації фінансової звітності суб’єктами державного сектору з інструментом контролю за взаємовиключенням показників, які не підлягають консолідації.

Присутній на засіданні перший заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко подякував Рахунковій палаті за виконану роботу й наголосив, що Офіс Генерального прокурора має намір усунути виявлені аудитом невідповідності та докладе зусиль для уникнення їх у подальшому.

Додається, що рекомендації, які були надані Рахунковою палатою під час попереднього аудиту, були виконані Офісом Генерального прокурора повністю.

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