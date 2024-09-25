Аудит системы органов прокуратуры выявил недостатки в учете основных средств и управлении рисками

Для устранения недостатков Счетная палата предоставила в общей сложности 17 рекомендаций Минфину, Госказначейству, Офису генпрокурора и органам системы прокуратуры.

Финансовый аудит системы органов обнаружил отдельные недостатки в учете основных средств и управлении рисками. Об этом говорится в соответствующем отчете, сообщает Счетная палата.

Объем охваченных аудитом средств составил 13,2 млрд грн, стоимость активов – 5 млрд грн, при этом в Офисе генпрокурора отсутствует актуальная информация о состоянии и стоимости отдельных активов на временно оккупированных рф территориях Украины и территориях, где продолжаются боевые действия.

Итак, во время аудита было выявлено занижение стоимости учета земельных участков, предоставленных на праве постоянного пользования, на сумму 215,9 млн грн и балансовый учет взятых на хранение сумм изъятых в уголовных производствах средств на 386,2 млн грн, что не согласуется с экономической сущностью активов и обязательств по определению нормативно правовых актов.

Также аудиторы выяснили, что консолидация финансовой отчетности ОГП осуществляется только по отдельным показателям, что создает риски ее достоверности. Отсутствует единая политика по учету земельных участков, пересмотру ликвидационной стоимости объектов основных средств учета и служебных жилых помещений. При этом система внутреннего контроля не совершенна, меры фрагментарны, а процедуры управления рисками по консолидации финансовой и бюджетной отчетности не разработаны.

Другие, менее существенные недостатки, касались неправильно указанной стоимости основных средств и их износа, незавершенных капитальных инвестиций, дебиторской задолженности по расчетам социального страхования и т.д.

Как следствие, по результатам аудита общая сумма выявленных искажений консолидированной финансовой и сводной бюджетной отчетности составила 823,6 млн. грн. Из них 602,1 млн грн – это существенные искажения.

Указывается, что в процессе аудита и по его результатам объекты контроля откорректировали ошибки на общую сумму 41,3 млн. гривен. Таким образом, на дату завершения аудита неоткорректированными остались ошибки на сумму 617,4 млн грн и 115,3 млн грн, что не подлежит исправлению из-за технической невозможности или завершения отчетного периода.

Для устранения недостатков Счетная палата предоставила в общей сложности 17 рекомендаций Министерству финансов, Государственной казначейской службе, Офису Генерального прокурора и органам системы прокуратуры.

В частности:

Офиса Генерального прокурора:

- определить единую учетную политику для учета недвижимого имущества, пересмотра ликвидационной стоимости основных средств, учета служебных жилых помещений;

– разработать и утвердить порядки внутреннего контроля для всех распорядителей бюджетных средств системы органов прокуратуры;

– откорректировать данные учета и отчетности в соответствии с порядком учета изъятых в уголовных производствах средств как временно изъятое имущество после его разработки Минфином и т.п.

Министерству финансов Украины:

– разработать проект закона о расширении круга субъектов государственного сектора, составляющих консолидированную финансовую отчетность;

– принять меры по усовершенствованию нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету активов, находящихся на территориях боевых действий или временно оккупированных рф и т.д.

Минфину и Государственной казначейской службе Украины:

– внедрить изменения в программное обеспечение АС «Е-Отчетность», обеспечив техническую возможность внесения изменений для указания информации о безвозмездно полученных основных средствах как международной технической помощи и раскрытии информации о выплатах при увольнении работников;

– разработать методологию консолидации финансовой отчетности субъектами государственного сектора с инструментом контроля за взаимоисключением показателей, не подлежащих консолидации.

Присутствовавший на заседании первый заместитель Генерального прокурора Алексей Хоменко поблагодарил Счетную палату за проделанную работу и подчеркнул, что Офис Генерального прокурора намерен устранить выявленные аудитом несоответствия и приложит усилия во избежание их в дальнейшем.

Добавляется, что рекомендации, предоставленные Счетной палатой в ходе предварительного аудита, были выполнены Офисом Генерального прокурора полностью.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.