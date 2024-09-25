Уже заболели лебеди — в Киевской области обнаружили птичий грипп

В связи с выделением РНК вируса гриппа птицы типа А советуют избежать контакта с птицами и сообщать об этом ветеринаров.

Фото: shpalta.media

В Киевской области в Белоцерковском районе обнаружили птичий грипп. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Так, на берегу реки Сквирка в селе Малая Сквирка у лебедей был обнаружен вирус гриппа птицы типа А субтипа H5N1.

«В связи с выделением РНК вируса гриппа птицы типа А субтипа H5N1 от патологического материала перелетных птиц (лебедей), обнаруженных на берегу реки Сквирка с.Малая Сквирнка, Фурсовской ОТГ, Белоцерковского района, Киевской области просьбы, при обнаружении падежния перелетных птиц, изменения поведения домашней птицы, сообщайте врачам ветеринарной медицины Белоцерковской городской государственной больницы ветеринарной медицины», — отметили в ведомстве.

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