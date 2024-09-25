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В Одесской области разоблачили экс-начальника исполнительной службы, который 8 тысяч долларов обещал помочь с пересечением границы

23:36, 25 сентября 2024
Фигурант за взятки обещал закрыть исполнительное производство и помочь незаконно пересечь границу.
В Одесской области разоблачили экс-начальника исполнительной службы, который 8 тысяч долларов обещал помочь с пересечением границы
Фото: od.npu.gov.ua
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В Одесской области правоохранители разоблачили бывшего начальника Государственной исполнительной службы в Измаильском районе, который за деньги «помагал» с закрытием исполнительных производств и пересечением границы. Об этом сообщает полиция региона.

Его задержали после получения двух взяток в размере 30 тысяч гривен и 8 тысяч долларов.

«Делок пообещал одному мужчине за 30 тысяч гривен вознаграждения повлиять на бывших коллег, чтобы те закрыли исполнительное производство, начатое в отношении него. Еще одному молодому человеку он пообещал помочь выехать за границу через официальный пункт пропуска, ссылаясь на связи в Государственной пограничной службе. Эта услуга была оценена им в 8000 долларов», – отметил начальник следственного отдела Измаильского районного отдела полиции Анатолий Маршавка.

Правоохранители задокументировали получение правонарушителем обоих гонораров, после чего изъяли средства и задержали его в процессуальном порядке.

Фигуранту сообщили о подозрении.

Максимальное наказание за преступления - до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Правоохранители проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям и устанавливают других лиц, которые могли быть задействованы в этих схемах. Следствие продолжается.

В полиции добавили, что фигурант уже совершал аналогичные преступления, а также несанкционированные действия с информацией с ограниченным доступом, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах. Два дела в его отношении находятся в суде с прошлого года.

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